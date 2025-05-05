Chery, uzun zamandır gündemde olan elektrikli arazi aracı iCar ile ilgili önemli bir karar aldı. Şirket, Apple yüzünden bu otomobilin ismini değiştirmeye karar verdi. Peki iCar'ın yeni ismi ne olacak?

Çinli otomobil devi Chery'nin yakın geçmişte lansmanını yaptığı ve Türkiye'ye de gelmesi beklenen uygun fiyatlı otomobili "iCar" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Firmanın, bu otomobili Çin dışındaki pazarlarda farklı bir isimle satacağı bildirildi. Chery'nin iCar için böyle bir karar almasının nedeni ise ABD merkezli teknoloji devi Apple.

Apple, İngiltere'de "iCar" isimli bir markanın tüm haklarına sahip. İşte Chery'yi Çin dışında iCar isminden uzaklaştıran neden tam olarak bu. Apple'ın yasal hakkını kullanıp Chery'ye dava açmasından endişe eden Çinli yetkililer, sorun yaşamamak için böyle bir karar aldılar.

iCar'ın küresel pazarlardaki ismi "iCaur" olacak

Edinilen bilgilere göre Chery, elektrikli arazi aracını küresel pazarlara "iCaur" ismiyle getirecek. Böylelikle olası bir Apple davasından kurtulmuş olacak. Bu arada; Apple'ın iCar projesi iptal olalı çok zaman oldu ancak şirket, marka hakkını elinde tuttuğu için yasal olarak iCar isminin hak sahibi.

Chery'nin iCar projesinden sorumlu CEO'su Su Jun, bu otomobile çok güveniyor. Zira geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Jun, sadece üç yıl içinde 100 ülkede 2.000 satış mağazası açmayı planladıklarını söyledi. Bakalım firma hem retro hem de modern yapıdaki otomobili ile gerçekten beklediği ilgiyi görebilecek mi...