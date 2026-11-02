Apple’ın önümüzdeki yıl 3 yeni iPad tanıtacak. İşte o modeller ve beklenen yenilikler.

Apple, OLED panelli yeni iPad mini modelini geçtiğimiz hafta sunduktan sonra vites düşürmüyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre teknoloji devi, gelecek yılın ilk yarısında tablet portföyünün geri kalanını da kapsamlı bir elden geçirmeye tabi tutacak.

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Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre önümüzdeki yıl 3 yepyeni iPad modeli göreceğiz. Gelin paylaşılan detaylara birlikte göz atalım.

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Yeni iPad modelleri nasıl yeniliklerle gelecek?

İddiaya göre bu modeller; yenilenmiş bir iPad Air, baştan aşağı güncellenen bir giriş seviyesi iPad ve donanımı elden geçirilen tepe seviye iPad Pro modelini içeriyor. Böylece şirket, kompakt modelle başlattığı donanım dönüşümünü serinin hem bütçe dostu hem de profesyonel odaklı basamaklarına yaymayı amaçlıyor.

Kaynakta yer alan sızıntılara göre iPad mini hamlesini takip edecek olan yeni iPad Air modeli de OLED ekran paneline kavuşacak. Ancak bu yükseltmenin bazı sınırları olacak. Yenileme hızının 60 Hz seviyesinde kalması ve biyometrik güvenlik tarafında Face ID yerine Touch ID mekanizmasının korunması bekleniyor. Cihaz, 2020 yılından bu yana büyük bir görsel ve yapısal dönüşüm yaşamamış bir ürün grubu için ekran tarafında hissedilir bir görsel sıçrama getirecek. İşlemci tarafında ise resmi bir doğrulama bulunmamakla birlikte, mevcut M4 yongasından yeni nesil M5 çipine geçiş yapılmasının oldukça muhtemel. Fiyatı ise 799 ila 899 dolar bandında olabilir.

Apple'ın en uygun fiyatlı tablet modeli olan standart iPad de 2025'in başından bu yana ilk kez gelecek yıl yenilecek. Yeni modelin A19 yonga seti ve 8 GB RAM kapasitesiyle donatılması bekleniyor. Böylece Apple Intelligence desteği kazanacak. Bununla birlikte cihazın ağ ve kablosuz bağlantı performansını artırmak adına N1 yongası ve C1X modemi bünyesinde barındırması muhtemel.

Son olarak en üst seviye cihaz olacak yeni iPad Pro’da temel yeniliğin termal yönetim tarafında olacağı öne sürülüyor. Apple'ın iPhone 17 Pro ile kullanmaya başladığı buhar odası soğutma teknolojisini yeni iPad Pro kasasına da entegre edecek. Soğutma mimarisi haricinde radikal bir kasa veya tasarım değişikliği beklenmezken, cihazın performans kalbinde M6 veya potansiyel olarak M7 yonga setine yer verileceği ifade ediliyor.