Apple, geçen sene kullanıma sunduğu Apple Card'ı kullananlara Corona virüsüyle mücadelede yardım etmek için bir program başlattı. Bu programa göre Apple Card'ı kullanan kişiler, başvuruları olumlu sonuçlanırsa mart ayı ödemelerini faizsiz erteleyebilecekler.

Tam 10 gün sonra tanıtılmasının birinci yıl dönümünü kutlayacak olan Apple Card, bundan yaklaşık 8 ay önce kullanıcılara dağıtılarak kullanıma açılmıştı. Apple’ın kredi kartı, titanyum malzeme kullanılmasıyla birlikte üzerinde yalnızca kullanıcının ismi ve bir çip barındırarak çok temiz bir görünüm sunuyordu.

Fakat Apple’ın kredi kartı tam olarak birinci yılını kutlayacak olmasına rağmen bu yıl bildiğiniz üzere kutlama yapmak için güzel bir yıl değil. Öte yandan Apple, kartının birinci yıl dönümünde Corona virüsü nedeniyle insanlara yardım etmek için yeni bir hizmet başlatmaya karar verdi.

Apple Card kullanıcıları mart ayı ödemesini faizsiz erteleyebilecek:

Apple ve Goldman Sachs, Apple Card kullanıcılarının mart ayı ödemelerini bir sıkıntı yaşanması durumunda yapmamalarını sağlayacak. Üstelik kullanıcılar, mart ayı ödemesini yapmadıkları durumda herhangi bir faizle karşı karşıya kalmayacak. Apple, kullanıcılara bir e-posta yollayarak bu durumdan herkesi haberdar etti:

“Hızla gelişen COVID-19 durumunun herkes için benzersiz zorluklar yarattığını ve bazı müşterilerin aylık ödemelerini yapmakta zorluk çekebileceğini biliyoruz. Apple Card, daha sağlıklı bir finansal yaşam sürmenize yardımcı olmayı taahhüt eder.”

“Yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen Mesajlar aracılığıyla Apple Card desteğine bağlanmak için buraya tıklayın ve faiz ödemeleri yapmadan mart ödemenizi atlamanızı sağlayacak Müşteri Yardım Programı’mıza kaydolun.”

Apple’ın gönderdiği bilgilendirme e-postasından da anlaşılabileceği üzere kullanıcılar, mart ayı ödemelerini atlamak için öncelikle Apple’ın başlattığı programa başvurmak zorundalar. Eğer bir kullanıcı Apple’ın başlattığı programa başvurmadan mart ayı ödemesini yapmazsa faizlerle karşı karşıya kalabilir.

Corona virüs nedeniyle birçok önleme imza atan Apple, son olarak Büyük Çin dışında dünya genelindeki diğer tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Bununla birlikte şirket, bugüne kadar Corona virüsle savaşa yardım etmek için 15 milyon dolar finansal destekte bulunduğunu da açıkladı.