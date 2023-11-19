Kimilerinin özgürlük, kimilerinin de güvenlik açığı olarak nitelendirdiği sideloading özelliği, hem Google hem de Apple'dan gelen uyarıların odağı oldu.

Ya sektörün standart özelliklerini sonradan cihazlarına dahil etmesiyle ya da yeni özellikleriyle sektöre standart getirmesiyle tanıdığımız Apple, iPhone’larda bildiğimiz üzere Lightning isimli bir şarj standardı kullanmış, fakat Avrupa Birliği tarafından gelen baskılar sonucu bunu kenara koyup type-c girişine geçmek zorunda kalmıştı.

Benzer bir durum da uygulamaların nereden yüklenip yüklenmeyeceği konusunda Apple’ı dara sokmuş hâlde. Sadece App Store üzerinden uygulama yüklenmesine izin veren şirket, sideloading’e, yani resmî market dışından uygulama yüklemeye izin vermek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Maalesef bu konu sadece kullanıcıyı özgür kılmaktan ibaret değil.

Konu hakkında Apple’ın güvenlik şefi Ivan Krstić, pek çok kişi özgürlük kısmına odaklansa da kullanıcı güvenliği açısından bunun büyük bir problem olabileceğini dile getiriyor. Zira Ivan’ın söylediğine göre kullanıcıların yüklemek istediği veya yüklemesinin gerektiği bir uygulama, App Store’da yer almayabilir.

Bu yüzden karşımıza çıkabilecek farklı uygulama marketleri veya dosyaları da Apple’ın güvenlik standartlarını karşılamayabilir. Ivan haricinde Apple’da bir başka yönetici olan Craig Federighi ise sideloading’i “bir siber saldırganın en iyi dostu” olarak nitelendiriyor.

Tabii burada Apple’ın amacı, hükümetleri karşısına almak değil. Şirket, kullanıcı güvenliğini riske atmadan hizmetlerini sunmaya devam ederken güvenliğe yönelik endişeleri de iş birliğiyle ortadan kaldırmayı hedefliyor.

“Tıpkı Android gibi olsun” diye düşünüyoruz fakat Google CEO’su Sundar Pichai de aynı konuda uyarmıştı.

Sundar Pichai, ABD ve Google arasındaki dava sürecinde yaptığı açıklamada resmî olmayan kaynaklar yoluyla uygulama yüklemenin tehlikelerine değindi. Apple’ın aksine Android tarafında seçenek sunulduğunu ve bu bağlamda sideload’a izin verildiğini belirten CEO, bu durumu arabalardaki emniyet kemerine benzetti.

Ayrıca bu seçenek sunulsa da Pichai, Play Store harici kaynaklardan bilinçsizce yüklenen uygulamaların telefonunuzu riske atacağını ve özellikle de bilinçsiz gündelik kullanıcıların, bu konunun ciddiyetini tam olarak kavrayamayabileceğini öne sürdü. Resmî markette ise Play Protect gibi güvenlik sistemleri olduğunu biliyoruz.

Özelliğin iPhone’larda sadece Avrupa bölgesinde kullanıma açılacağı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. İlerleyen dönemde detaylar netleştikçe bilgileri aktarıyor olacağız.