Bomba İddia: Apple, Yıllardır Hayali Kurulan iPhone Tasarımı Üzerinde Çalışmaya Başladı!

İddialara göre Apple, yıllardır bahsedilen 20. yıl özel iPhone tasarımı üzerinde çalışmaya başladı. Peki tasarım nasıl olacak?

Apple, bir süredir gelen sızıntılara göre iPhone’un 20. yılına özel büyük bir tasarım değişikliği üzerinde çalışıyor. Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’a göre şirket, gelecekteki iPhone modelleri için oldukça iddialı yenilikler test ediyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, “quad-curved” yani dört kenardan kavisli bir ekran tasarımı geliştiriyor. Bu ekran, cihazın köşelerine doğru kıvrılarak neredeyse tamamen çerçevesiz ve kesintisiz bir görüntü sunmayı hedefliyor. Böylece iPhone, geçtiğimiz yıldan beri merakla beklenen gerçek anlamda “tam ekran” deneyimine bir adım daha yaklaşacak.

20. yıl özel tasarımda neler göreceğiz?

Sızıntılar, Apple’ın ekran altı kamera ve Face ID teknolojileri üzerinde de çalıştığını gösteriyor ancak bu konuda bazı teknik zorluklar yaşandığı belirtiliyor. Yine de şirketin bu hedefinden vazgeçmediği ve geliştirmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Yeni tasarımın bir diğer dikkat çekici detayı ise fiziksel tuşların kaldırılabileceği ihtimali. Bunun yerine dokunsal (haptic) geri bildirimli sanal tuşlar kullanılacak. Bu da cihazın daha sade ve futuristik bir görünüme kavuşmasını sağlayacak.

Henüz tüm detaylar netleşmemiş olsa da 20. yıl modeli olması beklenen bu yeni iPhone’un Apple’ın şimdiye kadarki en farklı tasarımlarından biri olacağı konuşuluyor.