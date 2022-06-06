Apple, merakla beklenen iPhone işletim sisteminin yeni sürümü iOS 16'yı bugün tanıttı. Yeni işletim sistemi, özellikle kullanıcıların acil durumlarda hayatını kurtarabilecek özelliklere sahip olacak. Gelin, iPhone'lara gelecek tüm özelliklere bakalım.

Apple, her yıl merakla beklenen Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğinin 2022 ayağını bugün başlattı. 10 Haziran’a kadar sürecek etkinliğin ilk günü, her zaman olduğu gibi Apple’ın büyük duyurularına ev sahipliği yaptı. Bu duyurulardan birisi de elbette iPhone işletim sistemi iOS’un yeni sürümü iOS 16 oldu.

iPhone telefonlar için yayınlanacak olan yeni sürüm, iPhone kullanıcıları için pek çok faydalı yeni özelliği beraberinde getiriyor. İşletim sisteminin başta gelen özellikleri arasında kilit ekranında yapılan düzenlemeler ve acil durum butonu gibi özellikleri yer aldı. Gelin, iOS 16 ile birlikte gelecek tüm yeniliklere bakalım.

iOS 16 ile birlikte gelecek yenilikler:

iPhone’ların kilit ekranı yeniden tasarlandı:

iPhone ekranlarında artık iOS 16 ile birlikte kilit ekranı tamamen değişiyor. İlk olarak duvar kağıdınızda derinlik modu olacak. Eğer duvar kağıdınızda bir yüz veya kişi varsa, saat gibi yazıların önünde kalacak.

Kilit ekranlarına artık widget ekleyebileceksiniz. Bu widget’lar arasında takvim uygulaması, hava durumu ve yapılacaklar listesi gibi kısa yollar bulunuyor. Bunun yanı sıra sadece tek bir kilit ekranı şeması değil, birden fazla kilit ekranı yapıp arasında değişim yapabiliyorsunuz. Hatta duvar kağıdı seçmenize yarayan bir yapay zekâ sistemi bile bulunuyor.

Artık kilit ekranında o duvar kağıdınızı kapatacak kadar fazla olan bildirimler tarihe karışıyor. Bildirimler ekranın aşağısında toplu olarak gözükecek. Son olarak, artık kilit ekranında Canlı Aktiviteler kısmı bulunacak. Bu özellik sayesinde kilit ekranından canlı maçları takip edebilecek, müzik menünüzü büyütebilecek veya ilerlemelerinizi takip edebileceksiniz.

Mesajlar uygulaması sosyal medya gibi oluyor:

Apple’ın Mesajlar uygulaması, iOS 16 ile birlikte büyük değişiklik yaşayacak uygulamalardan birisi olacak. Mesajlar uygulaması, özellikle dikte konusunda yepyeni özelliklere ev sahipliği yapacak.

Mesajlar uygulamasında artık gönderilmiş mesajları düzenleyebileceksiniz. SharePlay isimli yeni özellik sayesinde arkadaşlarınızla beraber uzaktan dizi izleyebilecek, müzik dinleyebilecek ve daha birçok şey yapabileceksiniz.

Artık Mesajlar uygulamasında kullanılan Dikte özelliği, cümlelerinize otomatik olarak noktalama işaretleri ekleyecek. Dikte yapmaya başladığınız zaman artık klavye açık kalıyor ve istediğiniz zaman yazmaya geri dönebiliyorsunuz. Bu dikte özelliğini Apple’ın Neural Engine’i destekliyor ve dokunarak yazma ile dikte arasında geçişi kolaylaştırıyor.

Apple Wallet artık çok daha modern hale geliyor

Apple Wallet artık dijital otel anahtarlarını başkalarıyla paylaşabilmenizi sağlıyor ve buna Android kullanıcıları da dahil. Apple Wallet’ın temassız ödeme özelliği, ürünlerini iPhone’dan ödeme kabul etmek isteyen satıcılar için etkin hale getiriliyor.

Apple’ın Harita uygulaması yeniden tasarlandı

Apple’ın Harita uygulaması yeniden tasarlandı. Yeniden tasarlanan Harita uygulaması ile birlikte Fransa, İsviçlre ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin içerisinde yer aldığı 11 ülkenin detaylı şehir planı uygulamaya eklenecek.

Yeni ‘Birden Fazla Durak’ rota sistemiyle belirlediğiniz rota üzerinde 15’e kadar durak ayarlayabiliyorsunuz ve bu rotalarınız ‘Yakın Zamanda Çizilen Rotalar’ sekmesine gidiyor ve istediğiniz zaman bu rotaları tekrardan kullanabiliyorsunuz. Bu çok duraklı rotalarınızı Mac’iniz üzerinden düzenleyip iPhone’unuza gönderebiliyorsunuz ve Siri’yi kullanarak Apple CarPlay’deyken rotanıza yeni duraklar ekleyebiliyorsunuz.

Spor severlere özel Apple News’e yeni sekme My Sports

Apple’ın son iPhone işletim sistemi iOS 16 ile birlikte Apple News’e yeni bir sekme geliyor. Bu sekmenin adı My Sports. Bu bölümde seçtiğiniz sporların, liglerin veya takımların haberlerini, fikstürlerini ve detaylarını takip edebileceksiniz. Ek olarak bahsettiğimiz gibi bu bölümü canlı aktivite olarak kilit ekranınıza ekleyebiliyorsunuz.

Aile paylaşımı artık çok daha detaylı olacak

Aile Paylaşımına gelen değişiklikler ile birlikte çocuklarınız için oluşturduğunuz hesapları çok daha kolay bir şekilde idare edebileceksiniz. Yaşa göre kısıtlamalar yapabileceğiniz yeni Aile Paylaşımı uygulamasında ebeveyn denetiminin kurulumunu daha hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Yeni bir iPhone cihazını açıp yanına kendi iPhone’unuzu koyduğunuzda sizlere çocuğunuz için yeni bir cihaz kurabileceğiniz bir ‘Hızlı başlangıç’ ekranı çıkacak. Artık Aile Paylaşımı’nda çocuğunuz ekran süresini aştığı ve daha fazla süre istediği zaman bunu Mesaj uygulamasından cevaplayabileceksiniz. Çocuğunuz büyüdükçe Aile Kontrol Listesi seçenekleri de güncellenecek.

iOS 16 ile birlikte güvenliğinize daha çok önem verilecek

iOS 16 ile birlikte Güvenlik Kontrolü adı verilen yeni bir özellik geliyor. Bu araç sayesinde kullanıcıların Kişisel Güvenliği korunacak. Bildiğiniz gibi günümüzdeki birçok ilişkide insanlar birbirleriyle şifrelerini ve konumlarını kolayca paylaşıyorlar ancak bu çoğu zaman bir sorun haline gelebiliyor.

Apple’ın yeni Acil Durum butonu ile birlikte tüm hesaplara erişimi kesebiliyorsunuz. Bu da istemediğiniz kişilerle konumunuzun paylaşılmasını ve onların hesaplarınıza erişmesini engelliyor. Ayrıca bu butona bastığınızda diğer tüm cihazlarda açık olan iCloud hesaplarınız kapatılıyor ve istemediğiniz kişilerden Mesajlar uygulamasından mesaj almıyorsunuz.

Fitness uygulaması artık tüm iPhone'larda kullanılabilecek

Fitness uygulaması bundan önce Apple Watch'lara ait WatchOS'te yer alıyordu. iOS 16 ile birlikte Fitness uygulaması artık tüm iPhone'larda yer alacak, Apple Watch'ınız olmasa bile. Uygulamadan adımlarınızı ve egzersizlerini takip edebileceksiniz.

iOS 16, Canlı Metin özelliğine de değişiklikler getiriyor

Canlı Metin özelliğine birçok yeni özellik geldi. Artık Canlı Metin’i videolarda kullanabiliyorsunuz. Bir videoyu durdurarak oradan metini kopyalayabiliyorsunuz. En önemlisi, aynı Google Çeviri gibi artık Çeviri uygulamasında kamera ile canlı çeviriler yapabiliyorsunuz.

Mac'lere gelen SpotLight aracı iPhone'lara da geliyor

Yeni MacOS'e gelen SpotLight özelliği sayesinde bir şeyi arattığınızda kolayca bulmanıza yarıyor. Örneğin 'at fotoğrafları' arıyorsanız hem internetteki hem de cihazınızdaki at fotoğraflarını hemen görebiliyorsunuz. Bu özelliği 'Ev' tuşunun hemen üzerine tıkladığınızda bulabiliyorsunuz.

Apple'ın iPhone'lar için getirdiği son işletim sistemi iOS 16 hakkında ne düşünüyorsunuz? Değişiklikleri ve yenilikleri beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.