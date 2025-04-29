Apple'ın iPhone 17 Pro modellerinde kullanması beklenen çizilmeye dayanıklı yansıtma önleyici ekrandan vazgeçtiği iddia edildi.

Eylülde gelecek iPhone 17 serisinin gelişi yaklaşırken telefonlar hakkında her geçen gün yeni bilgilerin geldiğini görüyoruz. Şimdiye kadar çıkan sızıntılarda, iPhone 17 Pro modellerin çizilmeye dayanıklı yansıma önleyici kaplamalı ekranla geleceği iddia edilmişti. Ancak bugün bu konuda yeni bir bilgi geldi.

MacRumors’a konuşan ve “güvenilir bir kaynak” olduğu belirtilen kişiye göre Apple, bu teknolojiyi iPhone 17 Pro modellerinde kullanmaktan vazgeçti.

Sürecin yavaşlığı nedeniyle nedeniyle iptal edilmiş

Kaynağın aktardığına göre şirket, iPhone 17 Pro ve Pro Max’te bu yansıma önleyici çizilmeye dayanıklı ekran kullanacaktı. Ancak geliştirme sürecinde yaşanan problemlerin ardından özelliğin kullanılmasından vazgeçildi. İddiaya göre kaplamayı ekleme süreci çok yavaş ilerliyordu. Bu da bu yılki modellerde uygulama planının iptaline yol açtı. Gelecekteki modellerde gelebileceği de eklendi.

Tabii ki diğerleri gibi bu da bir iddia. O yüzden kesin doğru dememiz mümkün olmaz. Ancak Apple’ın bu teknolojiyi kullanımı konusunda aylardır yeni bir haber duymamıştı. Bu da iptal edildiği iddiasını güçlendiriyor.

Mevcut iPhone modellerinin parmak izi tutmayan oleofobik kaplamaya sahip olduğunu belirtelim. Ancak yansıma önleyici ve çizilmeye dayanıklı ekran, cihazı çok daha dayanıklı hâle getirerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilir. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra modellerinde Gorilla Armor 2’yle bu teknolojiyi kullandığını da söylemek gerek. Böylece telefon; göz yorgunluğunu ve ekran parlamasını azaltan, farklı ışık koşullarında görünürlüğü artıran ve çok dayanıklı olan bir tasarımla geliyor.