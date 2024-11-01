Apple, 2025'te iPhone 17'de kendi Wi-Fi ve Bluetooth çiplerini kullanmayı planlıyor. Bu geçiş ile Broadcom'a olan bağımlılığını azaltacak.

Apple, 2025 yılının ikinci yarısında iPhone 17 ile birlikte kendi geliştirdiği Wi-Fi ve Bluetooth çipine geçeceğini duyurdu. Bununla birlikte şirket mevcut tedarikçisi Broadcom'a olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Sızıntı kaynakları, Apple'ın iPhone 17’de özel olarak tasarlanan ayrı Wi-Fi ve Bluetooth çipini kullanacağını belirtti. Çip, TSMC'nin N7 üretim sürecinde üretilecek ve Wi-Fi 7 standardını destekleyecek.

Broadcom’a veda mı edilecek?

Apple'ın 2025'in ilk yarısında iPhone SE 4 ile tanıtmayı planladığı özel bir 5G modem üzerinde de çalıştığı ifade ediliyor. Şirketin önümüzdeki üç yıl içinde tüm ürün yelpazesini kendi ürettiği Wi-Fi ve Bluetooth çipine taşımak için planlar yaptığı bildiriliyor.

Apple'ın kendi çipini kullanmaya başlaması, Broadcom'un yıllık 300 milyon modül tedarikine olan etkisini de gündeme getiriyor. Uzmanlar, bu stratejik geçişin Apple'ın ekosistem entegrasyonuna önemli avantajlar sağlayacağına dikkat çekiyor. İki farklı üretim sürecine sahip olan 5G ve Wi-Fi çiplerinin, 2025'in ikinci yarısında aynı anda kullanılacağı ve iPhone 17 Slim'in bu yeni kombinasyonu kullanan ilk cihazlardan biri olacağı öne sürülüyor.