Apple, yeni iPhone 16 serisinde tanıttığı yapay zekâ özelliklerini telefona getirememesi nedeniyle dava edildi.

Apple'ın son günde dâhil olduğu davalara bir yenisi de kullanıcılar tarafından eklendi. Şirket, iPhone 16'ya gelecek yapay zekâ özellikleri konusunda kullanıcıları yanılttığı iddiasıyla dava edildi.

ABD'de açılan toplu davada, Apple'ın “Apple Intelligence” özelliklerini büyük bir pazarlama kampanyasıyla tanıttığı ancak bu özelliklerin cihazlar piyasaya sürüldüğünde kullanıma hazır olmayacağını bildiği öne sürüldü.

"Apple, iPhone 16 tanıtımlarında kullanıcıları kandırdı"

Apple’ın duyuruları yapay zekâ destekli gelişmiş Siri özellikleri gibi birçok özelliğin yeni telefonda satışa sunulmasıyla yer alacağı beklentisi yaratırken, şirket kısa süre önce bu özelliklerin ertelendiğini duyurmuştu. Bazı raporlar, bu özelliklerin 2026 veya 2027’ye kadar gelmeyebileceğini öne sürüyor.

Davacılar, Apple’ın bu tanıtımlarla milyonlarca kullanıcıyı yanılttığını ve rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağladığını iddia ediyor. Apple ise web sitesine bir sorumluluk reddi ekleyerek ve reklamlarını geri çekerek bu konudaki tepkileri hafifletmeye çalışıyor.

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