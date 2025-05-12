Apple'ın 2027 yılı için planladığı yol haritası ortaya çıktı. Şirket, o yıl çıkarmayı düşündüğü ürünlerle âdeta bir "ürün rönesansı" yaşayacak. İşte 2027'de tanıtılacak Apple ürünleri.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın önümüzdeki birkaç yıl için planladığı iPhone yol haritasının ortaya çıktığını görmüştük. Şimdi ise şirketin 2027 yılı boyunca çıkarmayı planladığı tüm ürünler ortaya çıktı. Sızıntı, en güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg’den Mark Gurman’dan geldi.

Gurman’ın aktardığına göre 2027, Apple için âdeta bir “ürün rönesansı” olacak. Yani şirketin çok büyük değişiklikler yapıp daha önce görmediğimiz yepyeni ürünlerle karşımıza çıkması bekleniyor. Peki bu ürünler ne olacak?

Çoğunluğu cam ve ekrandan oluşan bir iPhone da dahil yepyeni iPhone’lar

2027 yılında tabii ki yepyeni birçok iPhone göreceğiz. Gurman’ın aktardığına göre Apple, bu yıl iPhone’larına büyük yenilikler bekliyor. İlk olarak uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeli 2026 sonuna doğru resmen tanıtılacak. Samsung Galaxy Z Fold6’ya rakip olacak bu model, ekran kırışıklığı sorununu çözen bir telefon olacak.

Bunun dışında 20. yıla özel tasarımlı bir iPhone’da göreceğiz. Gurman’ın edindiği bilgilere göre ekran kesiği olmayan, neredeyse büyük çoğunlu tamamen camdan oluşan kavisli tasarımlı bir model olacak. Tıpkı eskiden çıkan iPhone konseptleri gibi bir şey yani. Zaten Apple’ın tamamen ekranlı iPhone oluşturmak için Face ID’yi ekran altına taşımayı planladığı söyleniyordu. Bu model de muhtemelen o özellikle gelecek.

Akıllı gözlük gibi yeni yapay zekâ ürünleri

Apple, Vision Pro ile giyilebilir teknoloji alanına, Apple Intelligence ile de yapay zekâya giriş yapmıştı. Gurman’a göre 2027’de yapay zekâ odaklı ürünler görmeye başlayacağız. Bunlardan biri, Meta’nın Ray-Ban gözlüklerine benzeyen günlük kullanıma uygun akıllı gözlükler olacak. Bu gözlükler, Visual Intelligence gibi özellikler sunan yapay zekâ desteğiyle gelecek, kamera, hoparlör, mikrofonlara sahip olacak.

Bunun yanı sıra 2027’de kameralı AirPods ve Apple Watch modelleri de göreceğiz. Bu cihazlar, yapay zekâ özelliklerini desteklemek için kamera kazanacak. Şirketin Visual Intelligence’ı her yere entegre etmek istediğini söyleyebiliriz. Ayrıca kameralı AirPods ve Apple Watch ile yapay zekâya veri toplamak da planları arasında.

Siri, 2027’de nihayet istenen seviyeye ulaşacak

Apple, geçen yılki açıklamalarında Siri’yi dil modelleriyle destekleyip onu gerçek bir sanal asistana dönüştürmeyi planladığını söylemişti. Ancak bu Siri, şirkette yaşanan sorunlar nedeniyle bir türlü çıkamamış ve nihayetinde ertelenmişti. Gurman’ın edindiği bilgilere göre üretken yapay zekâ destekli Siri’nin 2027’de geldiğini göreceğiz.

Bu tarz bir Siri, kelimenin tam anlamıyla bir sanal asistanınız olacak ve tıpkı gerçek insan gibi konuşmalar gerçekleştirebilecek. Ne isterseniz sorduğunuzda yanıtlayacak, telefonda zorlandığınız şeylerde size yardımcı olacak. Şimdikinden çok daha sık kullanacağınız bir Siri olacağını söyleyebiliriz.

Akıllı ev ürünleri ve robotik ürünler

Apple’ın ev ürünlerine daha fazla odaklanmak istediği ve robotik ürünlere yöneldiği bir süredir konuşuluyordu. 2027’de şirketin normalde 2026’da piyasaya süreceği ancak ertelediği akıllı ev sistemini göreceğiz. Google Nest Hub gibi bir şey olacak bu cihazda, 7 inçlik kare bir ekran, Apple Intelligence desteği gibi özellikler olacak ve ev kontrolü sağlayabilecek.

Ayrıca teknoloji devi, 2027’de ilk robotik ürününü de tanıtmayı planlıyor. Bu ürün, akıllı ev çözümleri sunacak masa üstü bir robot olacak. Hakkında çok fazla detay yok ancak Gurman, ürünün robotik kollarla geleceğini söylüyor. Ayrıca “kendi kişiliğine sahip” bir yapay zekâ asistanını içereceğini de ekliyor. En merak edilen ürünlerden birinin bu olduğunu söyleyebiliriz.

Apple’ın 2027 için yol haritası bu şekilde. Eğer doğruysa şirket, önümüzdeki yıllarda gerçekten büyük bir değişim yaşayacak ve “sürekli aynı ürünleri çıkarıyor” tepkilerine güzel bir yanıt verecek. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.