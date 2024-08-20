Apple, iPhone kullanıcılarını Chrome yerine Safari kullanmaya teşvik eden yeni reklam kampanyasını tanıttı. Safari’nin gizlilik avantajlarını öne çıkarıyor.

Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarını Chrome yerine Safari'yi tercih etmeye teşvik etmek için yeni bir reklam kampanyası başlattı. Şirket, Safari’nin iOS ve macOS ile uyumlu olduğunu ve daha iyi performans, daha uzun pil ömrü sunduğunu vurguluyor.

Yeni reklamlarda, Apple kullanıcıları diğer tarayıcılarda gezinirken, arka planda gizlice onları izleyen kuş şeklindeki güvenlik kameraları gösteriliyor. “Gözlemleriniz yapılıyor” uyarısının ardından Safari seçildiğinde kameralar patlıyor ve “Safari. Gerçekten özel bir tarayıcı” mesajı öne çıkıyor. Reklam, Safari’nin gizlilik konusunda daha iyi olduğunu vurgularken, Chrome’un Gizli Modu’nun yetersiz olduğunu eleştiriyor. Google’ın 2020 yılında, Gizli Modda bile kullanıcı verilerini topladığını kabul etmesi, bu eleştirileri güçlendiriyor.

Gizliliğinizi artıran yeni özellikler ile Safari 17.0

Safari 17.0 ile birlikte, Özel Tarama ve varsayılan tarama ayarlarına yeni koruma önlemleri eklenmiş durumda. Bu önlemler arasında bağlantı izleme engelleme ve gelişmiş parmak izi koruma yer alıyor. Ayrıca, Safari'de sınırlı ömürlü çerezler ve bölünmüş Oturum Depolama gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

Apple, Safari'nin varsayılan ayarlarının daha güçlü olduğunu belirtiyor ve kullanıcıların daha güvenli bir tarama deneyimi yaşamasını sağlamak amacıyla VPN kullanmalarını öneriyor.