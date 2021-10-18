Apple bu akşam Unleashed isimli etkinliğini gerçekleştirdi. Yeni MacBook Pro'ların, iki yeni çipin ve yeni AirPods'un tanıtıldığı etkinlikte karşımıza çıkan tüm ürünlerin Türkiye satış fiyatları belli oldu.

Apple bu akşam hepimizin bir süredir merakla beklediği etkinliğini gerçekleştirdi. Yeni MacBook Pro, AirPods 3 ve Apple'ın yeni çipleri M1 Pro ve M1 Max'in beğenimize sunulduğu etkinlikte beklentilerin karşılanmadığı tek nokta yeni Mac mini oldu. Etkinlik öncesi genel kanı, yeni Mac mini'nin de bu etkinlikte tanıtılacağı yönündeydi.

Yeni M1 Pro ve M1 Max'ten güç alan, 120 Hz’lik ekran tazeleme hızı ve yeni kamera özellikleriyle dikkat çeken MacBook Pro, gecenin yıldızı oldu. Ancak tabii ki ona güç veren ve hız olarak her zaman olduğu gibi adeta 'kendini aşan' M1 Pro ve M1 Max de sağladığı performans ile adından uzunca süre daha söz ettirecek gibi görünüyor. AirPods 3 ise yine ses kalitesi ve şarj süresi ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim vaadediyor.

Türkiye fiyatları belli oldu:

Tabii ki her Apple etkinliğinde olduğu gibi yine gözümüz tüm tasarımsal ve teknik yeniliklerin yanında fiyatlarda oldu. Tüm ürünler için etkinlik esnasında açıklanan dolar bazında fiyatların ardından kısa süre sonra Apple Türkiye resmi sitesinde de fiyatlar açıklandı.

Dolar kurunun etkisi ve üzerine eklenen vergiler ile birlikte Apple'ın yeni ürünlerinin fiyatları yine cep yakacak cinsten. Özellikle MacBook Pro için açıklanan fiyatlar hayal kurmaya bile müsaade etmiyor.

İşte yeni Apple ürünlerinin fiyatları:

AirPods 3: 1.999 TL

4 inçlik MacBook Pro: 23.499 TL

16 inçlik MacBook Pro: 28.999 TL

Tabii ki burada MacBook Pro'lar için eklenen fiyatlar, başlangıç fiyatları. Tüm opsiyonlar için detaylı fiyatlara göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.