Apple'ın tüm abonelik servislerini bir araya topladığı yeni hizmeti Apple One, bugün itibarıyla birçok ülke ve bölgede kullanıma sunuldu. Şirketin yeni hizmeti, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tercih edebileceği 3 farklı ödeme planı sunuyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, tüm abonelik servislerini bir arada sunacağı yeni abonelik servisi Apple One'ı geçtiğimiz eylül ayında duyurmuştu. Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ ve iCloud dahil olmak üzere şirketin tüm abonelik servislerini bir arada sunan Apple One, bugün itibarıyla kullanıma sunuldu.

100'ün üzerinde ülke ve bölgede kullanıma sunulan abonelik servisi; iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ve Mac dahil olmak üzere tüm Apple cihazlarda kullanılabiliyor. Abonelik servisinde Bireysel, Aile ve Premier aboneliği olmak üzere toplam 3 farklı Apple One planı sunuluyor. Aile ve Premier planlarıyla en fazla 6 aile üyesi, plan kapsamındaki tüm servislere kendi kişisel hesaplarından ve kişisel tercihleriyle erişebiliyor.

Apple One ödeme planları:

Bireysel Abonelik : Aylık 14,95 ABD doları karşılığında Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ve 50 GB iCloud depolama alanı ayda 14,95 ABD doları.

: Aylık 14,95 ABD doları karşılığında Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ve 50 GB iCloud depolama alanı ayda 14,95 ABD doları. Aile Aboneliği : Aylık 19,95 ABD doları karşılığında Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ve 200 GB iCloud depolama alanı sunuyor, 6 aile üyesine kadar paylaşılabilir.

: Aylık 19,95 ABD doları karşılığında Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ve 200 GB iCloud depolama alanı sunuyor, 6 aile üyesine kadar paylaşılabilir. Premier Abonelik: Ayda 29,95 ABD doları karşılığında Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ ve 2 TB iCloud depolama alanı sunuyor, 6 aile üyesine kadar paylaşılabilir.

Bireysel abonelik ve Aile aboneliği 100'den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunulurken, Premier abonelik ise yalnızca Apple News+'ın şu anda kullanımda olduğu ABD, Avustralya, Kanada ve İngiltere gibi az sayıda ülkede satışa sunulacak.

Teknoloji devi, yeni Apple One hizmetini henüz ülkemizde kullanıma sunmadı. Bu noktada fiyatlandırmaların doğrudan mevcut döviz kuru üzerinden mi yapılacağını, yoksa Apple'ın ülkemize özel bir fiyatlandırma mı yapacağını bilemiyoruz. Ancak eğer fiyatlar doğrudan döviz kuru üzerinden hesaplanırsa Apple One'ın ülkemizde çok fazla kullanıcıya hitap etmeyeceğini söyleyebiliriz.