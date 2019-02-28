Apple, Otonom Araç Projesinde 190 Kişiyi İşten Çıkardı

Birleşik Devletler'in en köklü gazetelerinden birinde ortaya çıkan iddiaya göre Apple, otonom araç projesi Titan'dan 190 kişiyi işten çıkardı. Üstelik işten çıkarılanların büyük bir çoğunluğunu mühendisler oluşturuyor.

Birleşik Devletler’in en köklü gazetelerinden biri olan San Francisco Chronicle’da Çarşamba günü yer alan habere göre Apple, Titan adlı sürücüsüz otomobil projesinde görev almakta olan 190 kişiyi işten çıkardı. Gelen bilgilere göre işten çıkarılanların 38’i mühendislik programı yöneticisi, 33’ü donanım mühendisi, 31’i ürün donanım mühendisi ve 22’si yazılım mühendisi.

California İş Geliştirme Dairesi tarafından dosyalanan belgelere göre söz konusu işten çıkarmalar, 16 Nisan’dan itibaren geçerli olacak. CNBC, Ocak ayında yayınladığı bir haberde Apple’ın otonom araç projesinde bazı işten çıkarmalar gerçekleştirdiğini belirtmişti. Titan projesinin Apple için büyük önem taşıdığı düşünülüyor. Zira Apple, Ağustos 2018’de Titan projesinin liderliğine Tesla'nın eski mühendislik Başkan Yardımcısı Doug Field’ı getirmişti.

Apple’ın özellikle 5G teknolojisinin de hayatımıza girmesiyle otonom araç projelerine daha fazla ağırlık vereceği düşünülüyor. Şirketin şu anki sürücüsüz araç filosu LIDAR ve radar sensörlerine sahip 66 adet Lexus RX450h SUV’den oluşuyor. Apple, Mayıs 2018’de General Motors’dan sonra en büyük ikinci otonom sürüş sayısına.