Apple'ın Unleashed etkinliğinde piyasaya sürülen Parlatma Bezi, doların artışından payına düşeni aldı. Piyasaya sürüldüğünde 199 TL karşılığında satın alınabilen beze, artık yüzde 25 zamla sahip olunabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan bir ay önce düzenlediği "Unleashed" etkinliğinde yepyeni ürünlerini duyurmuştu. Etkinliğin gözdesi yeni MacBook Pro'lar olsa da Apple, internet sitesine eklediği "Parlatma Bezi" ile herkesin diline düşmüştü. Tüm Apple ürünleri ile uyumlu olan(!) bu bez, Türkiye'de 199 TL karşılığında satışa sunulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye özelinde bir karar alan teknoloji devi, ürün satışlarını bir süreliğine durdurdu. Bunun nedeni, Türk lirasının dolar kuru karşısında yaşadığı şok değer kaybıydı. Doların 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde 2 TL civarında değer kazanması, Apple'ın önce satışları durdurmasına, sonra da fiyatlara zam yaparak satışları yeniden başlatmasına yol açtı. Şirketin Parlatma Bezi de dolar kurunun yükselişinden etkilenen ürünlerden bir tanesi olarak kayıtlara geçti.

Apple'ın Parlatma Bezi, yüzde 25 zamlandı

Apple'ın internet sitesinde yeni fiyatıyla listelenmeye başlayan Parlatma Bezi, an itibarıyla 249 TL karşılığında satın alınabiliyor. Yani bu ürüne, yüzde 25 civarında zam gelmiş durumda. Apple, Parlatma Bezi'nin şu an için stoklarda bulunmadığını belirtiyor.

Merak edenler için; Apple'ın Parlatma Bezi'nin sihirli bir özelliği bulunmuyor. Şirket, bu temizlik ürününü "Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler." ifadeleriyle tanıtıyor...