Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Apple ve Samsung Karşı Karşıya: Hangi Telefon Markasının Kullanıcıları Daha Memnun?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

ABD’de gerçekleştirilen bir çalışma, telefonlar konusunda Samsung kullanıcılarının Apple’a kıyasla daha memnun olduğunu gösterdi.

Apple ve Samsung Karşı Karşıya: Hangi Telefon Markasının Kullanıcıları Daha Memnun?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple ve Samsung, milyonlarca kullanıcısıyla dünyada en çok tercih edilen iki telefon markası konumunda bulunuyor. Peki bu markaları kullanan kullanıcılardan hangileri daha memnun? İşte tam olarak bu konuda ABD’de kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi.

Önceki çalışmalarda Samsung kullanıcılarının daha memnun olduğunu gösteren veriler vardı. Yeni çalışma bunun değişmediğini gösterdi. Öyle ki Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi ölçümlerine göre Samsung, ABD’de memnuniyet konusunda Apple’ı bir kez daha geçmeyi başardı.

İçerikten Görseller

Apple ve Samsung Karşı Karşıya: Hangi Telefon Markasının Kullanıcıları Daha Memnun?
aaapl1

Samsung, çok küçük farkla Apple’ı geçti

aaapl1

Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi, çeşitli ölçütlere göre değerlendirme yapıyor ve müşterilerin aldıkları hizmeti ne kadar iyi algıladıklarına bağlı olarak puanlamalar veriyor. Samsung da bu puanlamada 81 puan alarak Apple’ı çok az bir farkla geçti. Öyle ki Apple, 80 puanla, yani sadece 1 puan geride 2’inci sırada yer aldı.

Google ve Motorola, 77 puanla üçüncü sırayı paylaştı. Samsung, geçen sene de 81 puan alarak zirvedeydi. Bu puanlamaların sadece akıllı telefon bazında olduğunun altını çizelim. Diğer ürünlerde farklı sonuçlar var.

Örneğin akıllı saatler memnuniyeti konusunda Apple ile Samsung 80 puan ile zirveyi paylaşıyor. Yani her üründe farklı veriler çıkıyor. Çalışmanın, Nisan 2025 ila Mart 2026 arasında rastgele seçilen ve e-posta yoluyla iletişime geçilen 26.963 müşteriden toplanan verileri ile yapıldığını belirtelim. Aynı zamanda sadece ABD’yi kapsadığının da altını çizmek gerek. Dünya genelinde sonuçlar farklı olabilir.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye'de Kaç 5G Abonesi Olduğu Açıklandı

Türkiye'de Kaç 5G Abonesi Olduğu Açıklandı

Apple Akıllı Telefon Samsung iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com