Apple, yeni şarkıcıları, oyuncuları ve sporcuları keşfetmenizi sağlayan "Snapshot" isimli yepyeni bir özellik kullanıma sundu.

Apple, düzenli olarak kendi hizmetlerini daha fazla kullanıcıya açmak ve bu sırada da kullanıcı deneyimini iyileştirmek için hamleler yapıyordu. Şimdi ise medya ve eğlence odaklı olan “Snapshot” isimli yepyeni bir şey başlattı.

Snapshot, şirketin internet sitesine eklenen yeni bir sayfa olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığı şey ise sizin sanatçılar, şarkıcılar, sporcular veya oyuncular gibi ünlüleri keşfetmenizi sağlamak.

Ünlüler hakkında bilgiler sunuyor, Apple uygulamalarında içeriklerini gösteriyor

Apple’ın resmî sitesine eklenen yeni sayfayı açtığınızda karşınıza yatay olarak sıralanmış birçok farklı ünlü isim çıkacak. Bu ünlü isimlerden merak ettiklerinize basıp onları inceleyebiliyorsunuz.

Bir ünlünün sayfasını açtığınızda size öncelikli olarak o isimle ilgili basit bilgiler veriliyor. Ne iş yaptığı oduğu, doğum tarihi, nereli olduğu gibi temel detayları içeren birkaç paragraf diyebiliriz. Alt tarafta ise o kişinin Apple’ın hizmetlerinde sahip olduğu içeriklere ulaşabiliyorsunuz.

Örneğin Billie Eilish’in sayfasına girdik. En üstte temel bilgilerin ardından alt kısımda sanatçının Apple Music’teki bazı şarkıları size gösteriliyor. Altında ise Apple TV’de onunla ilgili yer alan içerikler gösteriliyor. Aynı şeyi oyuncular, şarkıcılar ve sporcular için de kullanabilirsiniz. Alt kısımlardaki linklere bastığınızda o uygulamadaki o sanatçının içeriklerine yönlendiriliyorsunuz.

Snapshot’ın, Apple uygulamalarında yeni müzikler, filmler veya ünlüler keşfetmek isteyenlerin çok işine yarayacak bir keşfetme aracı olduğunu söyleyebiliriz. Snapshot sayfasına direkt olarak buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.