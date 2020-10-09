Bloomberg'den Mark Gurman, Apple silikon işlemcili ilk Mac'in 13 Ekim'deki "Hi, Speed" etkinliğinde değil, kasım ayındaki başka bir etkinlikte duyurulacağını söyledi. Şirket, ARM tabanlı işlemcilerle birlikte Intel'e olan bağlılığını sonlandırmak istiyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, Mac bilgisayarları için "Apple silikon" adı altında kendi işlemcilerini kullanmaya başlayacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. İlk etapta yeni işlemciler için "yıl sonu" işaret edilse de net bir tarih verilmemişti. Yeni yayınlanan bir rapora göreyse Apple, ilk silikon işlemcili Mac'i 13 Ekim'deki iPhone 12 etkinliğinde tanıtmayacak.

13 Ekim'deki "Hi, Speed" etkinliğinin büyük ölçüde yeni iPhone 12 ve iPhone 12 Pro cihazlara odaklanması bekleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre özel Apple silikon işlemciye sahip ilk Mac ise önümüzdeki kasım ayında düzenlenecek başka bir etkinlikle tanıtılacak.

Apple, silikon işlemcili Mac'in watt başına performansta sektör lideri olacağını söylüyor:

Gurman, daha önceleri ilk Apple silikon Mac'in kasım ayına kadar duyurulacağını söylemişti. Bugünkü ifade ise tarihi yalnızca "kasım" ayına indirerek önümüzdeki hafta düzenlenecek Apple etkinliğinde Apple silikon Mac'leri görme ihtimalimizin düşük olduğunu belirtiyor.

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC açılış konuşmasında bu yılın sonlarından itibaren Mac'lerde Intel'den kendi özel tasarlanmış işlemcilerine geçeceğini duyurmuştu. Şirket, bu değişiklikle Mac'in watt başına performansta sektör lideri olacağını, yeni işlemcilerin geliştiricilerin daha güçlü profesyonel uygulamalar ve son teknoloji oyunlar yazmasına imkân vereceğini iddia etmişti.

Apple'ın geliştirilme aşamasında olan silikon işlemcileri, ARM mimarisine dayanıyor. Bu da gelecekteki Mac'lerin herhangi bir yeniden derlemeye ihtiyaç duymadan binlerce iPhone ve iPad uygulamasını çalıştırabileceği anlamına geliyor. Bir geliştirici vazgeçmediği sürece bu uygulamaların Mac App Store aracılığıyla dağıtılması muhtemel görünüyor.