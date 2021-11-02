Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak, iPhone 13’ün iPhone 12’den ayırt edilemez olduğunu belirterek, şirketin son modeli iPhone 13’ten etkilenmediğini ifade etti.

Geçtiğimiz Eylül ayının sonlarında piyasaya sürülen iPhone 13; daha uzun pil ömrü, sinematik modu ve ultra gelişmiş kamerasıyla öne çıksa da tasarımıyla iPhone 12’ye çok benzediği gerekçesiyle birçok eleştiri alıyor.

Apple’ın eski ortaklarından Steve Wozniak da iPhone 13 ile İPhone 12’nin arasındaki farkı anlamadığını belirterek, iPhone 13 hakkında eleştirilerini dile getirdi.

"Farkı anlayamadım"

Dev şirketin eski ortağı Wozniak, iPhone 13’ü satın aldığını ancak bir önceki model ile arasındaki farkı anlamadığını söyledi. iPhone 13’ün tasarımı ve özellikle de genişliği hakkında endişelendiğini ama konuyla herhangi bir çalışmasının olmadığını, sadece ürünlerin iyi olup olmadığını değerlendirdiğini belirtti. Steve Wozniak’ın tek olumlu eleştirisi ise “İçindeki yazılım eski iPhone’lar için de geçerli, sanırım iyi olan kısmı bu” oldu. Wozniak, her yeni modeli satın almak, sık sık güncellemeler yapmak yerine ihtiyaca yönelik hareket etmek gerektiğini ifade etti.

Apple ile yollarını yıllar önce ayıran Wozniak, ayrıca Apple Watch’un da yeni sürümündeki değişikliklerin kayda değer olmadığını belirtti. Wozniak, 2017 yılında piyasaya sürülen iPhone X modelini de beğenmediğini ve o zaman sahip olduğu iPhone 8 cihazını kullanmaya devam edeceğini belirtmişti.