iPhone 13'ün Türkiye Ekran ve Batarya Değişim Ücretleri

Apple Türkiye, iPhone 13 ailesinin ekran ve batarya değişim ücretlerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, özellikle de ekranların iyi korunması gerektiğini gözler önüne seriyor. Zira iPhone 13'ün ekran değişimi, giriş seviye sıfır bir Android telefon satın almakla aynı paraya mal olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'deki müşterilerini doğrudan etkileyen bir açıklama yaptı. Eylül ayında duyurduğu iPhone 13 ailesi için onarım fiyatlarını resmen açıklayan şirket, ekranını kıran ya da telefonunun batarya ömrünü tüketen müşterilerin ne kadar ödeme yapmak zorunda olduklarını duyurdu. Apple'ın açıkladığı fiyatlar pek de şaşırtıcı değil.

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Apple'ın söz konusu fiyatları ABD pazarı için açıkladığından ve Türkiye'de de benzer fiyatların uygulanabileceğinden bahsetmiştik. Açıklanan rakamlar, bu durumu doğrulamış oldu. Açıklanan fiyatlar, iPhone 13'ün yalnızca ekran değişim maliyetinin, bazı sıfır model Android telefonlardan daha pahalı olduğunu gözler önüne seriyor.

iPhone 13 ekran değişim ücretleri

iPhone 13 mini: 2.349 TL

iPhone 13: 2.749 TL

iPhone 13 Pro: 2.749 TL

iPhone 13 Pro Max: 3.199 TL

Apple Türkiye'nin açıkladığı fiyatlarda dikkat çeken bir husus söz konusu. Şirket, iPhone 13 ailesinde ilk kez 120 Hz tazeleme oranını tercih etti. Ancak bu durum, ekran onarım fiyatlarına yansımamış durumda. Zira kullanıcılar iPhone 13'ün ekran değişimi için iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone X ailesi ile aynı fiyatları ödemek durumundalar. Peki batarya konusunda tüketicileri neler bekliyor?

Apple Türkiye, ekran değişimi için uyguladığı fiyat politikasını batarya değişimi için de uygulamış gibi görünüyor. Zira kullanıcılar, iPhone 13 ailesine ait bir üyenin bataryasını değiştirmek istediğinde; iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone X serisi telefon sahibi olan tüketicilerle aynı fiyatları ödemek durumunda kalacaklar. Şirketin açıklamalarına göre iPhone 13'ün tüm modellerinin yanı sıra iPhone 12'nin tüm modelleri, iPhone 11'in tüm modelleri ve iPhone X'in tüm modellerinin batarya değişim fiyatı, 649 TL olacak.