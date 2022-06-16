“Apple, Türkiye’ye Özel iPhone Üretecek” İddiası Gündem Oldu

Geçtiğimiz günlerde kaynaksız bir şekilde ortaya atılan bir iddiada Apple'ın Türkiye'ye özel iPhone üreteceği öne sürüldü. Peki Apple'ın böyle bir şey yapması ne kadar mümkün?

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve bugün yerel basında ve sosyal medyada gündem olan bir haberde Apple’ın Türkiye’ye özel, uygun fiyatlı bir iPhone üreteceği iddia edildi. Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde bu özel üretim iPhone’un bazı özellikleri ve fiyatı da paylaşıldı.

Habere göre söz konusu iPhone modeli, Apple’ın A10 yonga setine sahip olacak ve Türkiye’de ‘uygun fiyattan’ satışa sunulacak. Ortaya atılan iddiada bahsi geçen iPhone modelinin 300 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı ifade edildi. Telefonun Türkiye fiyatı ise doğrudan dolar kurunun çevrilmesiyle 5.200 TL olarak verildi.

İddia, sosyal medyada hızla yayıldı, Apple’ın Türkiye’ye özel üretim yapıp yapmayacağı da ayrı tartışma konusu oldu:

Peki Apple, gerçekten de Türkiye'ye özel iPhone üretir mi?

Apple için karar verme yetkisi bizde olmasa da "Türkiye'ye özel iPhone" iddiasının pek de gerçekçi olmadığını ifade edebiliriz. Bu iddianın gerçek dışı olmasının ise üç temel nedeni bulunuyor:

Apple, A10 işlemcisini 2016 yılında piyasaya sürülen iPhone 7 ailesinde kullanmıştı. Apple’ın 6 yıl önceki bir yonga setini yeniden kullanmaya karar vermesi ve buna özel bir telefon üretmek için üretim bandı kurmak gibi bir maliyete girecek olması son derece zayıf bir ihtimal. Ayrıca söz konusu yonga seti, bu yıl piyasaya sürülecek iOS 16 tarafından da desteklenmeyecek.

piyasaya sürülen iPhone 7 ailesinde kullanmıştı. Apple’ın 6 yıl önceki bir yonga setini yeniden kullanmaya karar vermesi ve buna özel bir telefon üretmek için üretim bandı kurmak gibi bir maliyete girecek olması son derece zayıf bir ihtimal. Ayrıca söz konusu yonga seti, bu yıl piyasaya sürülecek iOS 16 tarafından da desteklenmeyecek. Söz konusu model için öne sürülen 300 dolarlık fiyat etiketi, son Apple’ın mevcut 'uygun fiyatlı' akıllı telefon modeli olan iPhone SE 2022'den yalnızca 100 dolar daha düşük . Üstelik iPhone SE 2022'de 6 yıllık bir işlemci yerine son model A15 Bionic işlemci bulunuyor.

. Üstelik iPhone SE 2022'de 6 yıllık bir işlemci yerine son model A15 Bionic işlemci bulunuyor. Apple, bugüne kadar hiçbir ülke için özel üretim iPhone piyasaya sürmedi. Muhtemelen şirket böyle bir politika izleyecek olsa dahi yılda toplam birkaç milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirilen Türkiye yerine on milyonlarca iPhone satabileceği Hindistan, Çin gibi pazarları hedeflemeyi tercih ederdi.

Tüm bunların yanı sıra iddianın verildiği haberde 'uygun fiyatlı' iPhone modelinin beklenen fiyatı, doğrudan kurun çevrilmesiyle 5.200 TL olarak aktarılmış durumda. Fakat mevcut akıllı telefon vergileri göz önünde bulundurulduğunda bu modelin Türkiye fiyatının aslında şu şekilde olması daha olası: