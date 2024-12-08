Xiaomi'nin Apple donanımına destek getirmeyi planladığı öne sürüldü. Bu da normalde sadece iPhone ile uyumlu olan Apple Watch'ın Android cihazlarla da çalışabileceği anlamına geliyor.

Apple’ın akıllı saatleri “Apple Watch”, şüphesiz piyasada bu alandaki en başarılı cihazlardan biri. Ancak Apple Watch modelleri, Android telefonlarla uyumlu bir şekilde çalışmıyor. Yani illa iPhone’a ihtiyacınız var.

Şimdi gelen bilgiler, bu durumun yakında değişebileceğini gözler önüne serdi. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre Xiaomi, Apple donanımına destek getirmeyi planlıyor.

Xiaomi telefonlara Apple Watch, AirPods gibi modeller için destek gelebilir

Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiada Çinli teknoloji devinin telefonlarına; Apple Watch, AirPods ve HomePod gibi Apple cihazlarına tam uyumlu çalışacak özellikler getirmeyi planladığı öne sürüldü. Bu, özellikle Apple Watch için devrim yaratacak bir değişiklik olabilir. Yakında Apple Watch sahiplerinin iPhone sahibi de olmak zorunda kalmadığını görebiliriz.

Xiaomi telefonlara bu tarz bir desteğin nasıl ve ne zaman ekleneceği konusunda bir bilgi yok. Ancak tahminler, şirketin ya hâlihazırda mevcut olan ya da yepyeni bir uygulama yoluyla bunu başarabileceğini söylüyor.

Apple Watch gibi cihazlara destek gelmesi, Xiaomi bir telefonun Apple cihazlarının tüm özelliklerinden yararlanmasını da sağlayacaktır. Özellikle de sağlık ve bildirim işlevlerinin tam kullanımı kullanıcıların çok işine yarayacaktır. İddianın gerçek olup olmadığını zamanla göreceğiz.