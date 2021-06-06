Apple Watch watchOS 8 ile iPhone'dan Bağımsız Hale Gelebilir

Apple Watch, bir sonraki WWDC (Worldwide Developers Conference)'ın ardından iPhone'lara çok da sıkı sıkıya bağlı olmak zorunda kalmayabilir. Söylentilere göre çeşitli uygulamaların doğrudan Apple Watch üzerinde kullanılması için çalışmalar başlamış durumda.

Apple'ın son yıllardaki en önemli ürünlerinden biri de akıllı saatleri. Apple Watch'lar, şu anda genellikle akıllı telefonlar üzerinde çalışan uygulamalarla senkronize olarak kullanılıyor olsa da gelecekte bu durumun ciddi şekilde değişebileceğine dair bazı ipuçları var.

WWDC öncesinde geliştirici Khaos Tian, App Store profilinde Contacts ve Tips gibi bazı uygulamaların henüz duyurulmamış olan Apple Watch versiyonlarına ait profiller olduğunu ortaya çıkardı. Şimdilik bu profillerde isimlerden başka herhangi bir şey bulmak mümkün değil.

Apple Watch daha bağımsız olabilir

Profil verilerine baktığımızda "Mind" adlı bir uygulamaya da referans verdiklerini görüyoruz. Şu anda herhangi bir Apple donanımında çalışan bu isimde bir uygulama bulunmuyor. Mind'ın ne olduğu henüz bilinmese de zihinsel sağlık ya da zihinsel rahatlama ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Daha önce de Apple Watch'ın sağlık izleme özelliğinin yeni watchOS 8 ile geliştirileceği öne sürülmüştü.

Apple'ın yeni nesilde akıllı saatlerine daha fazla özgürlük sağlaması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. watchOS 7'nin aile ayarında çocuklar, ebeveynlerinin iPhone'larına bağlı olan akıllı saatleri kullanabiliyordu. Yeni yazılımın tam olarak nasıl çalıştığı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

Özellikle giyilebilir teknolojiler alanı son yıllarda çok ciddi bir rekabete sahne oluyor. Apple da akıllı saatleri ile pazardaki yerini korumak üzere çalışıyor. watchOS 8 ile birlikte yeni özelliklerin Apple Watch'a gelmesi de ABD'li firmaya büyük bir destek sağlayabilir. WWDC etkinliğinin ardından ise bu özelliklerin gerçekten de akıllı saatlere gelip gelmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. WWDC 2021 etkinliği 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.