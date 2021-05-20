Apple Watch Series 7'nin Konsept Tasarımları Ortaya Çıktı

Her yıl yapılan gerçekçi Apple Watch tasarımları bu yılda teknoloji severlerin beğenisine sunuldu. Konsept tasarımlar Apple Watch Series kullanıcılarını tatmin edecek gibi duruyor.

Her yıl Apple yeni ürünlerini tanıtmadan önce farklı kaynaklar sızıntılar ve konsept çalışmalar yayınlıyor. Fakat bazıları o kadar gerçeğe yakın oluyor ki, bu da kaynakların 'doğru bilgi verdiği' hissini takipçilere geçiriyor.

Bu tür içerikler yayınlayan John Prosser'ın geçtiğimiz yıllarda yayınladığı konsept tasarımlar da neredeyse gerçeği ile birebir aynıydı. Bu da onu bu konuda fazlasıyla güvenilen birisi yapıyor. Geçtiğimiz günlerde konsept sanatçısı Ian Zelbo ile ortaklaşa bir çalışma yapan Prosser, muhtemel 7. nesil Apple Watch’ları önceden tanıtmış olabilir.

İşte o tasarım:

Prosser’ın tasarımından anladığımıza göre Apple, akıllı saatlerinde de tıpkı diğer yeni cihazları gibi yeni renklerle çıkış yapacak. Bunlardan birinin de AirPods Max’teki gibi yeşilimsi tonda olması bekleniyor. Prosser yaptığı açıklamada “Apple Watch’ta ne tür sensörler kullanılacağını bilmiyorum ancak yeni bir şeyler beklemekteyim. Büyük ihtimalle 7. seride kan şekeri ölçümünün yanına bazı ek sensörler ve özellikler eklenecek. Ancak yeni renklerin geleceğinden neredeyse eminim” dedi.

Apple’ın Apple Watch tasarımında biyomedikal mühendisleri ve danışmanları ile çalışması, sağlık konusunda birçok geliştirme ekleneceğinin habercisi gibi görünüyor. Ayrıca güncellenmiş ve çok daha güçlü bir çipset ekleneceği, iOS 14 ve muhtemel iOS 15 ile çok daha iyi çalışacağı zaten kesin gözüyle bakılan detaylar arasında.

Apple’ın yakın zamanlarda San Francisco sahil kesimindeki Cupertino binasında yeni sensörlerin testlerine başlayacağı dedikoduları ortalığı sarmış durumda. Yakın zamanda bu sensörler ve 7. nesil Apple Watch’lar hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması muhtemel görünüyor.