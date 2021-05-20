Apple; iOS, WatchOS ve iPadOS'in yeni özelliklerini sunacağı geliştirici konferansı WWDC 2021'in birkaç hafta öncesinde, erişilebilirlik alanında yaptığı güncellemeleri kullanıcılarla paylaştı.

iOS, watchOS ve iPadOS platformlarına getirdiği yenilikleri Amerika'da yıllık olarak düzenlediği geliştirici konferansı WWDC'de (Worldwide Developers Conference) kullanıcılarla paylaşan olan Apple, erişilebilirlik alanında yaptığı yenilikleri önümüzdeki konferansın birkaç hafta öncesinde kullanıcılarıyla paylaştı. Bu özellikler arasında konuşma engeli bulunan insanlar için oldukça işlevsel bir özellik olan SignTime da var, arka plan seslerini maskeleyerek odaklanmanıza yardımcı olacak bir özellik de.

SignTime

SignTime, Apple'ın WWDC öncesinde duyurduğu erişilebilirlik özellikleri arasında en çok ilgi gören özellik diyebiliriz. SignTime, işitme konusunda sıkıntı çeken kullanıcılara, beden dilini birebir çeviren bir hizmet sunacak. Yeni özellik 20 Mayıs tarihinde Amerika, İngiltere ve Fransa'da kullanıma sunulmuş olacak. Ayrıca özelliğin başka ülkelere de gelmesi bekleniyor. Özelliğin ilk olarak bu ülkelerde kullanıma sunulma sebebini, temelde bu üç ülkenin işaret diliyle çalışıyor olmasına bağlayabiliriz. İşaret dilini anlık olarak çevirebilecek olan SignTime, işitme konusunda sorun yaşayan insanların işine fazlasıyla yarayacak gibi görünüyor.

Apple Watch için Assistive Touch

SignTime dışında Apple, iPhone kullanıcıları için halihazırda fazlasıyla önemli olan Assistive Touch hizmetini, Apple Watch cihazlarına getirecek. Cihazlarda gömülü olan jiroskop ve hız sensörlerini, cihaz üzerinden makine öğrenmesiyle birleştirecek olan Assistive Touch, kas üzerinde gerçekleşen ve göze çarpmayan hareket farklılıklarını anlayabilecek. Bu da, kullanıcılara cihaz ekranına dokunmak zorunda kalmadan gelen aramaları cevaplama veya bildirim ayarlarına erişme imkanı sağlayacak.

Bunların dışında gelen özellikler:

Bu 2 öne çıkan özelliğin yanında Apple, iPad kullanıcılarını sevindirebilecek göz takibi özelliğinin, cihazlara geleceğinden de bahsetti. Uyumlu MFi (Made for iPhone/iPod/iPad) cihazlarda, bu özellikle birlikte göz hareket ettirildikçe, ekranda bulunacak işaretçi de gözü takip edecek ve belli bir süre belli bir noktaya bakıldığında da tıklama gibi işlemler gerçekleştirilebilecek. Apple, ayrıca MFi dinleme cihazları programına, çift yönlü dinleme desteği içeren bir güncelleme de getirdi. Bu özellikle birlikte işitme sorunları yaşayan kullanıcılar, ellerini kullanmadan FaceTime görüşmeleri yapabilecekler.

Ayrıca Apple, standart frekanslar için duyulabilir aralığı gösteren grafik anlamına gelen odyogramın desteğini de 'Headphone Accomodation' olarak bildiğimiz, cihazda duyduğumuz sesi kendimize göre ayarlama imkanı sağlayan hizmetine ekleyeceğini belirtti. Buna ek olarak arka planda yağmur ve okyanus sesleri gibi sesler oynatılarak istenmeyen ortam seslerini maskeleyecek bir özellikten de bahsedildi. Bu özellikle birlikte Apple, kullanıcıları rahatsız eden veya dikkatlerini dağıtan dış etkenleri minimize etmeyi amaçlıyor.

Son özelliğimiz VoiceOver, kullanıcıların, fotoğrafları daha detaylı olarak -fotoğraflarda bulunan insanlar, tabelalar ve diğer objeler hakkında detaylar öğrenerek- gezmelerine imkan sağlıyor. Tim Cook, paylaştığı tweet'te erişilebilirliğin temel bir hak olduğundan ve bu konuda sınırları zorladıklarından bahsetmişti. Bakalım Apple önümüzdeki geliştirici konferansında bizlere neler sunacak