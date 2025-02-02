Apple, X’te Yeniden Reklam Verebilmek İçin Görüşmelere Başladı: Kararı Değişiyor mu?

1 dk okuma süresi
5
0
0
0
0
Apple, sosyal medya platformu X’te yeniden reklam vermek için şirket yetkilileriyle görüşmelere başladı. Görüşmelerin detaylarının netleşmesi bekleniyor.

Apple, sosyal medya platformu X’te yeniden reklam vermeye başlayabileceği ortaya çıktı. Şirket yetkilileri, son haftalarda X ile bu konu hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Apple, Elon Musk’ın platformu satın almasının ardından reklam vermeye devam eden markalar arasında yer alıyordu. Ancak 2023’te Musk’ın antisemitik söylemleri ve Apple reklamlarının tartışmalı içeriklerle yan yana gösterilmesi üzerine şirket, reklamlarını durdurma kararı aldı.

Kararını değiştiren ne oldu?

apple x'te reklam verme

Musk’ın Trump’ın yemin töreninde yaptığı hareket, birçok kişi tarafından Nazi selamı olarak değerlendirildi ve Apple’ın X’e geri dönme kararına yönelik eleştirileri artırdı. Musk’ın ABD yönetimiyle yakın ilişkilerinin olması ve Trump’ın danışmanları arasında yer alması ise bilhasa teknoloji şirketlerinin üzerinde bambaşka bir etki yarattı. Apple’ın yanı sıra Amazon’un da X’teki reklam harcamalarını artırmayı planladığını bildirildi.

X’in reklam gelirlerindeki artış, platformun mali durumu açısından büyük önem taşıyor. Musk, kullanıcı sayısındaki büyümenin durduğunu ve gelirlerin beklentilerin altında kaldığını açıklamıştı. Yeni reklam anlaşmalarının şirketin mali dengesine katkı sağlaması bekleniyor.
İLGİLİ HABER

Apple CEO'su Tim Cook, "iPhone'ların Tasarımı Hep Aynı Olmaya Devam mı Edecek?" Sorusuna Yanıt Verdi

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.macrumors.com/2025/01/30/apple-x-ads-talks/
5
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
5
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler