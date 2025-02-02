Apple, sosyal medya platformu X’te yeniden reklam vermek için şirket yetkilileriyle görüşmelere başladı. Görüşmelerin detaylarının netleşmesi bekleniyor.

Apple, sosyal medya platformu X’te yeniden reklam vermeye başlayabileceği ortaya çıktı. Şirket yetkilileri, son haftalarda X ile bu konu hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Apple, Elon Musk’ın platformu satın almasının ardından reklam vermeye devam eden markalar arasında yer alıyordu. Ancak 2023’te Musk’ın antisemitik söylemleri ve Apple reklamlarının tartışmalı içeriklerle yan yana gösterilmesi üzerine şirket, reklamlarını durdurma kararı aldı.

Kararını değiştiren ne oldu?

Musk’ın Trump’ın yemin töreninde yaptığı hareket, birçok kişi tarafından Nazi selamı olarak değerlendirildi ve Apple’ın X’e geri dönme kararına yönelik eleştirileri artırdı. Musk’ın ABD yönetimiyle yakın ilişkilerinin olması ve Trump’ın danışmanları arasında yer alması ise bilhasa teknoloji şirketlerinin üzerinde bambaşka bir etki yarattı. Apple’ın yanı sıra Amazon’un da X’teki reklam harcamalarını artırmayı planladığını bildirildi.

X’in reklam gelirlerindeki artış, platformun mali durumu açısından büyük önem taşıyor. Musk, kullanıcı sayısındaki büyümenin durduğunu ve gelirlerin beklentilerin altında kaldığını açıklamıştı. Yeni reklam anlaşmalarının şirketin mali dengesine katkı sağlaması bekleniyor.