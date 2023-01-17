Apple hakkındaki tutarlı sızıntılarıyla tanınan Jon Pressor, teknoloji devinin bugün sitesinden önemli bir duyuru yapacağını iddia etti. Bu duyurunun, yeni MacBook Pro veya Mac mini olabileceği söyleniyor.

ABD’li teknoloji devi Apple, her sene olduğu gibi bu sene de yeni iPhone’lardan MacBook’lara kadar birçok ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün çıkan bir sızıntı ise şirketin 2023 yılının ilk ürününü bugün tanıtabileceğini ortaya koyuyor.

Apple hakkındaki sızıntılarıyla tanınan Jon Pressor, şirketin 17 Ocak Salı, yani bugün önemli bir duyuru yapacağını ifade etti. Ayrıca duyurunun Apple’ın kendi sitesinden yapılacağı da iddialar arasında yer aldı. Şirket, normalde ocak aylarını sessiz geçiriyordu. Ancak bu sızıntı bu sene bir farklılığın yaşanabileceğini gösterdi.

Yeni MacBook’lar veya Mac mini tanıtılabilir

Apple’ın ne tanıtacağı konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak yapılan tahminler, yeni donanımların tanıtılabileceği yönünde. Bu ürünlerin de bu yıl şirketin piyasaya sürmesinin beklendiği MacBook Pro modelleri veya taşınabilir masaüstü bilgisayar Mac mini olabileceği söyleniyor.

Uzun süredir beklenen 14 ve 16 inçlik yeni MacBook Pro modelleri hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atılmıştı. Söylentiler, cihazların Ekim 2021’de tanıtılanlar ile aynı tasarıma sahip olacağını gösterirken M2 Pro ve M2 Max çipleriyle performans iyileştirmeleriyle gelebileceğini ortaya koymuştu.

Öte yandan Mac mini’nin de önemli iyileştirmeler alması bekleniyor. Son zamanlarda ortaya çıkan bilgiler, cihazın şu ankiyle aynı tasarımı korumaya devam edeceği ancak yeni M2 çipleriyle donatılacağı yönündeydi. Giriş seviye modellerin M2’ye, yüksek seviyenin ise M2 Pro’ya sahip olması bekleniyor.

Apple’ın bugün gerçekten de yeni bir ürün tanıtıp tanıtmayacağı konusunda resmi bir bilgi olmadığını tekrar vurgulayalım. Yine iddiaya göre yeni modellerin duyurusu bir etkinlikle değil, basın bülteniyle yapılacak.

Apple'ın 2023'te tanıtacağı tüm ürünleri: