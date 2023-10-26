Apple, geçtiğimiz yıl beklediği satış performansını alamadığı AirPods tasarımlarını ciddi bir şekilde elden geçirmeye hazırlanıyor. Firma, satış raporlarından ders çıkarmışa benziyor.

2016 yılında Apple, kablosuz kulaklıkları olan AirPods'ları tanıtmıştı. İlk başta pek çok kullanıcı bu kulaklıkları yadırgamış ve kulaklık girişlerinin kaldırılmasından dolayı da mutsuz olduklarını ifade etmişlerdi. Zamanla insanlar bu kulaklıklara alışırken, AirPods da piyasanın en önemli aktörlerinden biri haline gelmişti.

Kulislerde dolaşan haberlere göre Apple, gelecek yıl AirPod modellerinde çeşitli yenilikler yapacak. Özellikle yeni Pro modelleri ve giriş seviyesi AirPodlar için pek çok geliştirme gelecek.

Apple, ürünlerinin "birbirini yemesinden" rahatsız

Apple'ın gittikçe büyüyen giyilebilir teknolojiler departmanının en önemli ürün gruplarından biri AirPods. Departmanın toplam yıllık gelirinin 40 milyar dolar olduğunu göz önüne alırsak AirPods'ların şirket için ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Şirketin şu anda 3 farklı AirPods modeli var: 129 dolarlık giriş seviye modeli, 169 dolarlık orta seviye modeli olan ikinci nesil AirPods'lar ve 249 dolarlık AirPods Pro'lar.

Apple'a yakın kaynaklar arasında yer alan Bloomberg'den Mark Gurman'a göre teknoloji devi gelecek yıl ikinci ve üçüncü nesil AirPods'ları piyasadan çekecek. Bu cihazların yerine yeni AirPods ve AirPods Pro ürünleri gelecek. Diğer modellerle benzer fiyatlarla piyasaya çıkacak olan kablosuz kulaklıklar, daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. Tasarımlar, 3. nesil AirPods ile AirPods Pro tasarımlarının bir birleşimine benzeyecek.

Kutular da değişecek

Pro versiyonlarda gürültü engelleme teknolojisi ve daha gelişmiş bir bataryaya sahip olan, daha kolay bulunabilmesini sağlayacak kutularla gelecek. Ayrıca bu kutular USB Type-C şarj özelliğine sahip olacak. Kulaklıklar ve kutular farklı renklerde sunulacak.

Daha önce Apple kullanıcılarının ya ilk nesil AirPods tercih ettiğini ya da doğrudan AirPods Pro'ya yöneldiğini gören Apple, yeni nesil cihazlar ile birlikte daha dengeli satış rakamlarına ulaşmayı amaçlıyor. Samsung, Google, Xiaomi gibi firmaların da bu pazarda daha aktif olmaları, Apple'ı bu konuda sıkıştırıyor.