Bunu Daha Önce Düşünmemiş Olabilirsiniz: Arabaların Ön Camları Kamyonların Tam Aksine Neden Daha Eğimli?

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Bindiğimiz arabaların pek çok detayına hakimimiz. Hatta araba camları hakkında da bilgilerimiz epey fazla. Peki ön camların neden eğimli olduğunu biliyor muydunuz?

Amaç tabii ki sadece estetik değil ve arkasında daha düşünülmüş var.

O zaman başka bir soru daha: Arabaların ön camları eğimliyken neden kamyonlarınki düz?

Eğimli ön camın etkilediği çeşitli noktalar var.

araba ön camı

Ön cam eğimi, aracın aerodinamik yapısıyla bağlantılı. Daha eğimli bir ön cam, hava direncini azaltarak aracın daha rahat ve hızlı hareket etmesini sağlıyor. Bu da yakıt tüketimini düşürüyor ve daha çevreci bir sürüş deneyimi sunuyor.

Özellikle günümüzde artan yakıt fiyatları ve çevre bilinci düşünüldüğünde de bu tasarımın ne kadar önemli olduğu daha iyi anlayabiliriz.

Bunun yanı sıra eğimli ön camlar, sürücünün yol görüşünü de genişletiyor ve kör noktaları minimize ediyor. Yoldaki engeller ve diğer araçlar daha erken fark edilebiliyor. Şehir içi trafikte ve yoğun yollarda sürüş güvenliği böylece artmış oluyor.

Gelişen teknoloji ve tasarım trendleri de işin içinde.

araba ön cam eğim

Otomotiv sektöründe teknoloji hızla ilerliyor. Araçların daha modern ve şık bir görünüme kavuşması için de ön cam eğimden faydalanılıyor. Tasarım sayesinde araçların iç mekânları da daha ferah ve aydınlık gösteriyor.

Bunun yanı sıra gelişen üretim teknikleri ve malzemeler de bu tür tasarımların uygulanmasını daha kolay hâle getiriyor.

Güvenlik standartlarına ne gibi bir etkisi var?

Daha eğimli ön camlar, sadece sürücü ve yolcuların değil, yayaların da güvenliğini düşünerek tasarlanıyor. Eğimli camlar, olası bir çarpışma anında yayanın araçla temasını daha yumuşak hâle getiriyor ve yaralanma riskini azaltıyor.

Eğik bir ön camın bir diğer faydası da cama çarpan çakıl veya diğer yol kalıntılarının yukarı doğru yönlendirilme olasılığı. Bu da doğrudan bir darbe değil, sadece sıyrılan bir darbeye neden oluyor. Sonuç olarak cam daha az hasar görüyor.

Peki neden kamyon camları eğimli değil?

kamyon camı

Arabalarda sürtünmeyi azaltmasından bahsettik. Kamyonlarda bu işi kabinin, ön camın üzerinde bulunan kanatçıklar üstleniyor. Hava, aracın üzerinden yukarıya doğru sapıyor.

Sürücülerin daha büyük bir direksiyon başında olmalarından dolayı net bir görüş açısına ihtiyaçları var. Eğimli camlar, bu görüntüyü bozabildiğinden daha düz camlar tercih ediliyor. Mesafeler yanıltıcı olmuyor, derinlik algısı tehlikesi ortadan kalkıyor.

Son olarak bir de arabalarda çakıl mevzusu kamyonlarda pek de önemli değil çünkü kamyonlar yüksek olduğu için yoldaki döküntüler sorun hâline gelmiyor.

Arabalar hakkında “Acaba neden?” sorularınız varsa bir sonraki içeriğimizin konusu olması için yorumlara bekliyoruz.

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