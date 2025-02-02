Değiştirmeden Önce Mutlaka Bilmelisiniz: Yeni Tekerlekler Öne mi Yoksa Arkaya mı Takılmalı?

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Araba tekerleği değiştirmek basit işlerden biri olsa da aslında güvenli sürüş için kritik adımlardan biri. İşte bu noktada bilmeniz gereken bir detay var: Yeni tekerleklerin öne mi arkaya mı takılması gerekiyor?

Yollarda güvenli bir sürüş istiyorsanız tüm bildiklerinizi unutun ve doğrusu ile hem kendinizi hem de aracınızı garanti altına alın.

O zaman tekerleklerinizin eskidiğinde veya değiştirme zamanı geldiğinde aklınızda olması gereken o bilgi:

Tekerleklerin araçtaki rolü ne?

lastik değişimi

Araçların yola tutunmasını sağlayan önemli unsurlardan biri tekerleklerin görevleri farklı. Ön tekerlekler genellikle yönlendirme ve frenleme işlevini üstlenirken arka tekerlekler ise aracın dengesini ve stabilitesinde hayati rol oynuyor.

Eğer arka tekerleklerin yetersiz yol tutuşu varsa araç savrulmalarının sebeplerinden biri hâline geliyor. Özellikle yağmur veya kar gibi kaygan zeminlerde, tekerleklerin yola tutunamaması sonucu aracın arka kısmı kontrolsüz bir şekilde kayabiliyor.

O zaman yeni tekerlekleri nereye takacağımız biraz daha netleşti.

yeni lastikler nereye takılmalı

Hem aracın dengesini sağlamak hem de savrulmanın önüne geçmek için en iyi tekerlek​lerin arkada olması, tehlikeli durumları en aza indiriyor.

Daha da inceden bakacak olursak yeni veya en az aşınmış tekerleklerin kaygan zeminlerde üstün bir yol tutuşu sağladığını da bilmelisiniz. Eğer bu tekerlekler öne takılırsa öndekiler daha iyi bir yol tutuşu sağlasa da arka tekerlekler kontrolü kaybetmeye daha yakın hâle geliyor. Bu da viraj alırken veya ani bir manevrada aracın arka kısmının kayması demek.

Arka tekerlekler kayarsa araç dönmeye başlıyor ve sürücü kontrolü kaybetme riski de bununla beraber artıyor. Ön tekerlekler kayarsa direksiyon hâlâ bir ölçüde kontrol sağlıyor ve tehlikeyi önlemek daha kolay oluyor.

Defalarca test edilerek bu sonuca varılıyor.

Gerek tekerlek üreticileri gerek güvenlik kuruluşları, sürüş dinamikleri üzerinde yaptıkları çalışmalarda en iyi tekerleklerin arkada olmasının kontrol kaybını büyük ölçüde engellediğini kanıtlıyor.

Özellikle ıslak ve kaygan zeminlerde yapılan testler, arka tekerleklerin yol tutuşunu kaybetmesinin kazalara davetiye çıkardığını gösteriyor.

Bazı sürücüler ön tekerleklerin daha çabuk aşındığını fark edip en iyi tekerlekleri öne takmayı tercih etse de bu kararın sadece kısa vadede konfor sağladığını, uzun vadede güvenliği tehlikeye attığının bilinmesi gerekiyor.

Artık tekerlekleriniz eskidiğinde kalite ve performansı ön planda tutarak hem doğru ltekerleği seçebilir hem de en doğru tarafa takım işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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