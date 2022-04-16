Eğer kapalı bir garajınız yoksa kar, yağmur, çamur, kızgın güneş gibi tüm hava durumları aracınızın dış kaplamasına zarar verecek ve hatta güneş yanıklarına neden olacaktır. Aracınızı tüm bu doğal etkilerden korumak için kullanabileceğiniz her bütçeye uygun en iyi araba örtüsü modellerini listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Ülkemizin her köşesinde dört mevsim yaşanıyor. Bir baktınız yağmur yağıyor, yağmur kara dönüyor, kar dolu oluyor, üstüne güneş açıp ortalığı kavuruyor. Evlerimizde bu etkilerden korunuyoruz ama yol kenarına park ettiğimiz otomobillerimiz tüm bu doğa olaylarından etkileniyor. Araba örtüsü olmayan ya da kapalı garajda olmayan arabaların dış kaplaması, tüm bu hava olayları sonucunda hasar görüyor ve hatta üzerinde güneş yanıkları oluşuyor.

Otomobillerinizi bu tür hava olaylarından ve olası güneş yanıklarından korumak için bir araba örtüsü kullanabilirsiniz. Kapalı bir garajınız yoksa emin olun araba örtüsü çoğu zaman hayat kurtarıcı olacaktır. Elbette, yumruk kadar dolu yağdığı sıra dışı durumlar için bu tür örtüler pek yeterli olmayabilir ama diğer durumlar için oldukça etkilidir. Gelin her bütçeye uygun en iyi araba örtüsü modellerini biraz daha yakından inceleyelim.

Her bütçeye uygun araba örtüsü önerileri:

Özel yansıtıcı ışıklar: Coviya Araba Örtüsü

Mat dış kaplaması sayesinde ne keskin güneş ışınlarından bile aracınızı koruyan Coviya Araba Örtüsünün farklı araç modelleri için farklı boyut seçenekleri bulunuyor. Coviya Araba Örtüsü ile aracınız kar, yağmur, dolu, toz gibi hava olaylarından ve diğer hava olaylarından korunur. 6 yansıtıcı ışığı sayesinde gece saatlerinde olası kazaların önüne geçilir. Özel iç yapısı sayesinde aracın orijinal kaplamasına zarar vermez ve boya üzerinde iz bırakmaz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Doğaya meydan okuyun: Lobhain Premium Kumaş Branda

Lobhain Premium Kumaş Branda yalnızca araba örtüsü olarak değil, pek çok eşyayı açık hava koşullarına karşı korumak üzere geliştirilmiş özel bir yapıdadır. 610 g/m² ölçülerinde olan ürün, en sert yağmur ve kar gibi hava olayları sırasında bile üzerinde olduğu eşyayı koruyarak kirlenmesini ve hatta nemlenmesini önlüyor. Çift taraflı dikişli kenarları ile kolay kolay yırtılmıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uzun ömürlü kullanım: Diforma Su Geçirmez Branda

5 x 5 metre ve 110 g/m²ölçülerinde olan Diforma Su Geçirmez Branda, arabanız başta olmak üzere açık hava koşullarında sakladığınız pek çok eşyanın kötü hava koşullarından zarar görmesini önlüyor. Paslanmaz alüminyum malzemeden üretilmiş özel halkaları, uzun yıllar boyunca sağlam bir kullanım sunuyor. Güçlendirilmiş köşe dikişleri sayesinde kolay kolay yırtılmayacağından emin olabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Örtüyü kaldırmakla uğraşmayın: Honorall Araba Örtüsü

4 x 4 ve SUV başta olmak üzere pek farklı sınıf otomobil için kullanabileceğiniz Honorall Araba Örtüsü, araba örtüsü kullanan sürücülerin en büyük sorununu ortadan kaldırıyor; arabaya ulaşmak. Örtü ile kapatılmış arabaya girmek için çoğu zaman brandayı tamamen kaldırmak gerekir. Honorall Araba Örtüsü ise bu sorunu, tam sürücü koltuğu hizasında bulunan fermuarlı bir alan ile çözüyor. Özel yapısı sayesinde ne örtü ne de metal kısımlar kolay kolay zarar görüyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ultraviyole ışınları engelliyor: Tendia Su Geçirmez Araba Örtüsü

Tendia Su Geçirmez Araba Örtüsü, pek çok araba örtüsü ve branda gibi su geçirmez ama tek özelliği bu değil. Tendia Su Geçirmez Araba Örtüsü yalnızca güneş ışınları engellemekle kalmıyor, aynı zamanda ultraviyole ışınları da engelliyor. Özel yapısı sayesinde zararlı ışınları uzaklaştırarak arabanın fazladan ısınmasını ve iç donanımlarının zaman içinde yıpranmasını engelleyerek siz farkında olmadan tasarruf etmenizi sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Farkınızı ortaya çıkarın: Sunydog Kamuflaj Desenli Araba Örtüsü

Yağmur yağdığında, doluya döndüğünde, kar yağmaya başladığında ya da kızgın güneş tepeye çıktığında pek çok otomobilin üzerinde bir araba örtüsü göreceksiniz. Benim farkım nerede kaldı diyorsanız buyrun Sunydog Kamuflaj Desenli Araba Örtüsü. Sunydog Kamuflaj Desenli Araba Örtüsü tamamen su geçirmezdir, güneş ışınları önler ve yansıtır, toz ya da kir geçirmez. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Işığı yansıtın: KAJIA Su Geçirmez Araba Örtüsü

4 x 4 ve SUV başta olmak üzere pek farklı sınıf otomobil için kullanabileceğiniz KAJIA Su Geçirmez Araba Örtüsü, özel dış yapısı sayesinde yalnızca güneş ışığını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda yansıtıyor. Klasik bir araba örtüsü yalnızca ışığın içeri girmesini engeller ama ısınmasını engellemez. KAJIA Su Geçirmez Araba Örtüsü ise ışığı yansıtarak arabanızın ısınmasını da engelliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Minivanlar için özel olarak geliştirildi: Mr Auto Minivan Araba Örtüsü

Klasik bir sedan kullanıyorsanız sayısız araba örtüsü bulabilirsiniz ama bir minivan kullanıyorsanız kolay kolay istediğiniz özelliklere sahip bir örtü bulamazsınız. Mr Auto Minivan Araba Örtüsü su geçirmez, güneş korumalı, ultraviyole korumalı, toz geçirmez, kar korumalı, buzlanma korumalı, sıcaklık korumalı ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Üstelik yıkanabilir malzemeden üretildiği için kolayca temizlenebilir. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İçiniz rahat olsun: Diforma Su Geçirmez Çok Amaçlı Branda

Diforma Su Geçirmez Çok Amaçlı Branda, arabanız başta olmak üzere açık hava koşullarında sakladığınız pek çok eşyanın kötü hava koşullarından zarar görmesini önlüyor. 4 x 5 metre ve 55 g/m2 ölçülerinde olan ürün tamamen su, toz, kir, kar, ve buz geçirmez yapıdadır. Özel metal halkalarının paslanmaz malzemesi sayesinde uzun yıllar güvenle kullanabilir ve her türlü hava koşulunda herhangi bir eşyanızı onun altında gönül rahatlığıyla bırakabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Her yere götürün: Taşıma Çantalı Araba Örtüsü

Pek çok üretici araba örtüsünün kolay takılması için bazı özellikler ekler ancak pek az araba örtüsü için özel saklama koşulları düşünülmüştür. Taşıma Çantalı Araba Örtüsü, örtüyü kullanmadığınız zamanlarda kolaylıkla saklamanız için bir kılıfla birlikte geliyor. Doğru şekilde bu çantanın içine yerleştirdiğiniz örtüyü rahatlıkla arabanızın bagajında saklayabilir ve olur olmadık zamanlarda kullanabilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Otomobilinizi her türlü olumsuz hava koşulundan ve güneş yanıklarında koruyacak her bütçeye uygun en iyi araba örtüsü modellerini listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.