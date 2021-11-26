Arabasının Fiyatını Sorgulayan Kullanıcı Sayısı Açıklandı

İkinci el araç platformu arabam.com, ülkemizde her kaç kişinin kendi aracının değerini sorguladığını açıkladı. Açıklanan verilere göre her ay milyonlarca kişi, Trink Sat! ve Arabam Kaç Para? hizmetleri üzerinden otomobil ve ticari araçlarını değerliyor.

Çip krizi, sıfır otomobillere gelen ani zamlar derken ikinci el otomobil piyasası çalkalanmaya devam ediyor. Sıfır otomobil konusunda bu kadar sıkıntı yaşanırken insanlar çoğunlukla ikinci el otomobillere yönelmiş durumda ve arabam.com'un açıkladığı verilere göre her yıl 9 milyona yakın ikinci el araç satışı gerçekleşiyor.

İkinci el otomobiller en az sıfırları kadar değerlenirken, araç sahipleri de kendi araçlarının değerini düzenli bir şekilde sorgular hale geldi. Arabam.com'un verilerine göre her ay 4 milyon kullanıcı, Arabam.com'un Trink Sat! ve Arabam Kaç Para? hizmetleri üzerinden kendi araçlarının değerini kontrol ediyor.

Araç sahipleri araçlarının gerçek değerini merak ediyor

Tahmin edebileceğiniz üzere aracını satmak isteyen insanların aklındaki en büyük soru işaretlerinden biri, aracını doğru fiyata satıp satmadığı oluyor. Arabam.com'un pazarlama direktörü Dr. Naim Çetintürk, bugüne kadar edindikleri deneyim ve gelişmiş algoritmaları sayesinde araç sahiplerini bu kaygıdan uzaklaştırdıklarını belirtiyor.

Arabam.com, aracın hasar kaydı, değişen parçaları ve boya gibi özelliklerini baz alarak araçların o anki piyasa fiyatlarını incelediği için aylık 4 milyon araç sahibinin aracının değerini tespit etmek için uğradığı platform olmuş durumda. Çetintürk'in ifadelerine göre insanlar araçlarını ilana koyarken ‘arabam.com’un aracıma verdiği fiyat budur’ gibi ifadeler kullanıyor.

Çetintürk'ün açıklamasının devamında şu ifadeler yer alıyor; "Şu anda sektörün lideri konumundayız, her ay 4 milyon kişinin web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden yaptığı sorgu sayısı da bunun kanıtı niteliğinde. Bu durum aslında oldukça ihtiyaç duyulan bir hizmeti ortaya koyduğumuzu da gösteriyor. Hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz, bu büyük ilgiden dolayı oldukça mutluyuz."