Yollarda gördüğümüz tabelaları artık neredeyse ezberledik. Peki bu tabelalarda neden farklı renkler ve kodlamalar kullanılıyor hiç merak ettiniz mi?

Otoyollarda gördüğümüz tabelalar bir yeşilken bir mavi oluyor. Bunlar da yetmezmiş gibi üzerinde sayı ve harflerle kodlamalar yer alıyor.

Sahiden, bu kodlamalar günlük hayatımızda ne işe yarıyor?

Ülkemizde yollar, şehir içi, otoyol ve devlet yolu olarak üçe ayrılıyor.

Bu yolların da birbirinden ayrılması, farklı kodlama ve standartlara dayanıyor. Öncelikle şehir içi yollardan bahsedelim. Fark ettiyseniz şehir içindeki tabelalar genellikle beyaz zemin üzerine siyah bir yazı içeriyor ve hiçbir şekilde kodlama yer almıyor.

Aslında bu da şehir içinde kafa karışıklığına yol açmadan yolcuların, gidecekleri yerin yönünü bulması için tasarlanmış oluyor.

Peki ya otoyollar?

İşin en karmaşık gibi görünen kısmı da burası. Otoyollarda çeşitli tabelalar ve kodlamalara rastlıyoruz. Bu kodlamalar genelde O-xx şeklinde oluyor. Birbirine bağlanan, çok şeritli ve ücretli yollarda kullanılan bu kodlamalar, turuncu bir zeminde yer alırken yeşil bir arka plana sahip siyah yazı tabelasında gösterilir.

Tek ve çift haneli kodlar olarak da birbiri içinde ayrılıyorlar. Tek haneli, yani O-1, O-5 gibi kodlar, büyük şehirleri birbirine bağlayan ana yolları temsil ediyor. O-20 gibi çift haneli kodlar ise büyük şehirler dışında ya da şehirlerin çevre yollarında kullanılıyor.

Devlet yolları ise mavi arka renkli tabelalardır.

Vergilerle finanse edilen bu yollar ücretsiz olmakla birlikte D-xxx formatında kodlama ile gösteriliyor. Bu kodlama da kendi içinde üçe ayrılmış durumda. İlk olarak doğu-batı güzergâhında yatay uzanan ana yollardır. Bu yollar, D-100, D-200 gibi yüzün katı olan 500’den küçük sayılarla ifade edilir. Sayılar, güney yönünde artar ve D-400 en güneyi temsil eder.

500’den büyük, 50 ile biten kodlar da kuzey-güney doğrultusunda ilerleyen yolları temsil ediyor. D-950, en doğudaki kuzey-güney yollarını temsil ediyor.

Son kodlama ise ana yollara bağlanan ülkedeki ara yolları temsil ediyor. İki ana yol arasında bağlantı sağlayan D-020, D-675 gibi kodlamalar da çift ve tek sayı olarak ayrılıyor. Çift sayılar doğu ve batı yönünde ilerlemeyi temsil ederken tek sayılar, kuzey ve güney yönünde ilerlemeyi temsil ediyor.

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