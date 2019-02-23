Archos, Çerçevesiz Ekranlı Telefonu Diamond'ı Tanıttı

Fransa menşeili telefon ve bilgisayar üreticisi Archos, son birkaç gün içerisinde birkaç yeni telefon tanıttı. Bunlardan en ilgi çekicisi ise çerçevesiz ekranlı orta seviye cihazı Archos Diamond.

Eğer Archos Diamond ismi bir yerlerden tanıdık geliyorsa çok şaşırmanıza gerek yok, çünkü Fransız şirketin geçen sene çıkardığı telefonlarından birinin ismi de Diamond Omega. Bu cihazdan oldukça farklı olan Archos Diamond, orta seviye özellikleri çok şık bir tasarım anlayışla birleştirmiş.

Çentiksiz ve çerçevesiz bir tasarımla gelen telefonda, ön kamera motorlu bir mekanizmayla üst tarafa gizlenmiş. 6,39 inçlik 1080 x 2340 çözünürlüğünde ve 19.5:9 oranında AMOLED ekrana sahip telefonda parmak izi okuyucusu ise ekranın altına yerleştirilmiş. Cihazın orta seviyeye hitap ettiğini düşünecek olursak, bu gerçekten de hoş bir dokunuş.

İşlemci tarafına baktığımızda, Archos Diamond'ın MediaTek Helio P70 kullandığını görüyoruz. Bu işlemcinin Qualcomm tarafındaki muadili ise Snapdragon 660. 4 GB LPDDR4X RAM'e ve 128 GB dahili depolamaya sahip olan cihaz, 128 GB'a kadar microSD kart desteği de sunuyor.

Arka tarafta f/1.7 diyafram açıklıklı 16MP ana kameraya, 5MP çözünürlüklü derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön taraftaki açılıp kapanan pop-up kamera ise f/2.0 açıklığa sahip 8MP'lik bir sensörü barındırıyor. 3400 mAh'lik batarya ile gelen Archos Diamond, 18W'lık hızlı şarj desteğine sahipken kutudan Android 9 Pie ile çıkıyor. Telefonun fiyatı ise 299 euro.