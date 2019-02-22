Dünyanın İlk Yandan Çentikli Telefonu Tanıtıldı

Tam çentik akımı nereye gidiyor diye merak ediyorduk ki Fransız Archos markası sorunun yanıtını verdi. Galaxy S10'ın köşe kamera tasarımı ile damla çentik tasarımını birleştiren şirket, dünyanın ilk yandan çentikli telefonu Archos Oxygen 68XL'ı ortaya çıkardı.

İlk olarak Android’in kurucularından Andy Rubin, Essential Phone adında damla çentikli bir akıllı telefon tanıttı. Daha sonra Apple, iPhone X ile birlikte geniş çentikli tasarımı gün yüzüne çıkardı ve bu iki telefonun ardından tüm akıllı telefon endüstrisinde bir çentik akımı yayılmaya başladı. Karşımıza çıkan tasarımların büyük çoğunluğu damla çentik ya da geniş çentik olarak adlandırılan modellerdi.

Bir Fransız akıllı telefon üreticisi olan Archos, tüketicilere farklı bir şeyler sunmak istedi ve dünyanın ilk yan çentikli akıllı telefonu Archos Oxygen 68XL’ı piyasaya sürdü. Archos Oxygen 68XL, diğer tüm çentikli telefonların aksine ekranın üstünde değil, sağ üst köşesinde bir çentiğe sahip. Teknik olarak bu tasarımın Galaxy S10’a benzediğiniz söyleyebiliriz ancak çok daha kötü görünümlü ve çok daha düşük maliyetli bir tasarım gibi duruyor.

Archos Oxygen 68XL Özellikler

Helio P22 işlemci, PowerVR GE8320 GPU

3GB RAM, 32GB depolama

6.85 inç HD+ ekran

8MP+VGA çift arka kamera

5MP ön kamera

Android Pie işletim sistemi

802.11 ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, çift 4G VoLTE

5.000 mAh batarya

İlk kez Mobil Dünya Kongresi’nde tüketicilerin beğenisine sunulacak olan Archos Oxygen 68XL, son derece agresif bir fiyat etiketiyle yalnızca 149 dolara satışa çıkacak.