ArmA 2’yi Bambaşka Bir Oyun Yapacak 10 Mod

ArmA 2, yıllar içinde oyunu bambaşka bir seviyeye taşıyan modlara kavuştu. Öyle ki oyunun atmosferini tamamen değiştiren bazı modlar var. Böyle modları görünce de insan oyunu yeniden yükleyip oyunun standart halinde bulunamayan maceralara atılmak istiyor. Gelin bu modlara birlikte bakalım.

ArmA serisi en iyi askeri savaş simülasyonlarından biri olarak yerini koruyor. Günümüzde daha çok tercih edilen oyunu ArmA 3 olsa da Arma 2 de hala oynanmaya devam eden bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunu 2009 yılında çıkmasına rağmen günümüzde bile oynanmaya değer kılan en önemli unsurlardan birisi de tabii ki yıllar içinde topluluk tarafından hazırlanan efsane modları.

ArmA gibi oyunlar toplulukla iç içe hareket ettiği için harika modlara kavuşuyor. ArmA özelinde en avantajlı durum ise oyunun modlanmaya çok müsait olması. Görev tasarlamak için bile apayrı bir araca sahip olması topluluğun işini epey kolaylaştırıyor. Haliyle de ortaya da yazımızda derlediğimiz harika modlar çıkıyor.

Arma 2 modları:

Advanced Combat Environment 2

Chasing Grim Reaper

Chernarus Apocalypse

DayZ

Delta Force II

Invasion 1944

J.S.R.S.

Lions of Kandahar

Nightstalkers: Shadow of Namalsk

The Unsung Vietnam War Mod

Advanced Combat Environment 2:

ArmA II’nin zaten gerçekçi olan oynanışını bir adım daha ileriye taşımak isteyenler, ACE 2 modunu hemen yüklemeliler. ACE 2 modu oyunun görsel kalitesinden tutun, mermi düşümüne ve araç hasar mekaniklerine kadar her şeyi elden geçirerek daha gerçekçi hale getiriyor.

Modla birlikte silahların ve konuşlandırılabilen eşyaların sayısında da artış oluyor. Araç kullanmayı sevenlerin yakıt ikmali yapması gerekiyor ve kamyonların lastikleri değiştirilebiliyor. Keskin nişancılar içinse ölçüm aletleri gibi eklentiler mevcut.

Chasing Grim Reaper:

Chasing Grim Reaper, ArmA 2’ye yeni bir hikaye eklemek isteyenlerin başvurması gereken bir mod. Modun hikayesinden kısaca bahsedelim. Takistan tarafından işe alınan eski bir bilim insanı acil yardım talebinde bulunuyor. Tam bu noktada da bilim insanının o sırada üstünde çalıştığı projenin bütün dünyayı kaosa sürükleyecek bir proje olduğu anlaşılıyor.

Hikayenin yarattığı gizem öğesinin yanı sıra yapılan seslendirmeler, ara sahneler ve hatta elden geçirilmiş bir yapay zeka olması çok önemli detaylar. ArmA 2’ye yeni bir heyecan katmak istiyorsanız Chasing Grim Reaper’ı es geçmemelisiniz.

Chernarus Apocalypse:

Günümüzde içinde silah yer alan neredeyse her oyunun zombi modu olması bizlere normal geliyor. Ancak ArmA 2 çıktığı zaman bu durum böyle değildi. Bu yüzden de Arma 2 gibi askeri seviyede gerçekçilik sunan bir oyunda zombi modu olması ilgi çekici. Eğer arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir mod arıyorsanız, modu co-op olarak oynayabildiğinizi belirtelim.

DayZ:

Bir zamanlar Steam’de yeri göğü inlettikten sonra popülaritesi zamanla azalsa da hiçbir zaman bitmeyen DayZ’nin aslında ArmA bünyesinde geliştirilen bir mod olduğu yaygın olarak biliniyor. Bu sayede de DayZ’nin aslında herhangi bir oyun için geliştirilen en iyi modlardan biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Chernarus Apocalypse’teki gibi bir zombi istilası bulunsa da burada her koyun kendi bacağından asılıyor.

Delta Force II:

Delta Force II bizlere kısa olsa da sürükleyici ve kesinlikle oynamaya değen bir hikaye sunuyor. ArmA 2’nin ‘custom mission’ denen, kullanıcılar tarafından geliştirilen görevlerinden biri. Görevdeki amacımız ise Zargabad’da yer alan ve CIA tarafından saptanmış bir El-Kaide üssünü basmak. Bu üste yer alan istihbaratları toplayarak görevi tamamlamamız gerekiyor.

Invasion 1944:

Bir savaş oyunundan bahsetmişken İkinci Dünya Savaşı temalı bir mod olmaması neredeyse imkansız. ArmA 2 özelinde konuşacak olursak da İkinci Dünya Savaşını konu alan en iyi modun Invasion 1944 olduğu tartışılmaz bir gerçek. Modla ilgili en güzel detaylardan biri ise bu mod için özel olarak yapılmış dokular, silahlar, araçlar ve üniformalar olması.

Modda yer alan taraflar arasında Ana Müttefik ülkeleri ve Almanya bulunuyor. Modu oynarken farklı İkinci Dünya Savaşı senaryolarına rastlıyoruz. Aynı şekilde o döneme ait büyük önem arz eden dört farklı harita da modla birlikte geliyor.

J.S.R.S.:

ArmA 2 savaş mekanikleri, çatışma hissiyatı ve gerçekçilik gibi konularda çıtayı başka bir seviyeye taşımış olsa da aynı şeyi ses efektleri için söylemek pek mümkün değil. Oyunda yer alan silahların birçoğu aynı ateşleme sesine sahip ve bu yüzden de farklı silahlar kullanmanın farklı hissiyat vermesi çok kolay olmuyor.

Bu o dönemki teknolojinin kısıtlılığıyla açıklanabilecek olsa da ArmA gibi modlamaya çok müsait bir oyunun eksikliklerinin topluluk tarafından giderilmesi sık sık karşılaştığımız bir durum. Bunu başaran modun ismi de J.S.R.S.. Özellikle silahları ateşledikten sonra mod sayesinde duyduğunuz yankı sesi çok tatmin edici.

Lions of Kandahar:

Lions of Kandahar listemizde yer alan diğer modlara göre çok farklı bir özelliğe sahip. O da zamanında Afganistan’da üç farklı görevde yer almış olan Rusty Bradley isimli bir ABD askerinin 2006 yılında görev aldığı Medusa Operasyonu’nu konu alıyor olması. Mod, Taliban güçlerini bastırmaya çalıştığımız bir görevi anlatıyor. Aynı zamanda moda özel olarak yapılan seslendirmeler, müzikler ve ara sahneler yer alıyor.

Nightstalkers: Shadow of Namalsk:

Eğer arkadaşlarınızla oynamak istediğiniz bir mod arıyorsanız Nightstalkers: Shadow of Namalsk tam size göre. Modda tam olarak yirmi iki tane farklı hikaye görevi bulunuyor. Siz ve arkadaşlarınız ise Namalsk adası üzerinde bu görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bu adada NAC isimli bir şirketin uzaylı objelerle tehlikeli deneyler üzerinde çalıştığını öğreniyorsunuz. ABD ve Rusya birlikleri de bu deneyleri durdurmak için bölgeye intikal ediyorlar.

The Unsung Vietnam War Mod:

Eğer gerilla savaşlarının ArmA 2 mekanikleriyle birleştiğinde nasıl olacağı sizde merak uyandırıyorsa gerilla savaşına en müsait bölgelerden biri olan Vietnam’da geçen ve Vietnam savaşını konu alan bu modu denemenizi öneriyoruz. Yine bu modda da karşımıza özel olarak geliştirilmiş dokular ve döneme ait silahlar çıkıyor.

Askeri savaş simülasyonu efsanesi ArmA 2’yi bambaşka bir oyun haline getiren modlara baktığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Dilerseniz siz de tercih ettiğiniz modları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Eğer ArmA 2 sizin için biraz eski kalıyorsa da Arma 3’ü ustaca oynamanız için kullanmanız gereken taktiklerden bahsettiğimiz yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.