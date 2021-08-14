Sesiyle kulaklarımıza, tasarımıyla da gözlerimize adeta bayram ettiren Aston Martin Valkyrie, yeni bir üyesiyle karşımızda. Normal şartlarda coupe olarak karşımıza çıkan model, şimdiyse convertible olarak karşımızda. Aracın adıysa, Valkyrie Spider.

Performansı ve lüksü bir arada sunan üst sınıf araçlarıyla tanıdığımız Aston Martin, uzun bir süredir Valkyrie modeliyle gündemde. 1160 beygir gücündeki motora sahip olan bu aracın zaman içinde ortaya çıkan tasarımı, 6,5 litrelik V12 motorunun sesi ve daha niceleri, otomobil seven insanları heyecanlandırmaya yetmişti.

Şimdiyse şirket, asfaltı adeta ağlatan bu modelin daha hafif bir versiyonu olacak convertible modelinde teknik özellikler aşağı yukarı aynı olacak. “Convertible olanı bu durumda özel yapan şey ne?” diye sorabilirsiniz. Gelin birlikte bakalım.

Karşınızda çıkarılabilir karbon fiber tavanıyla Valkyrie Spider:

Valkyrie ve Valkyrie Spider

Valkyrie Spider adıyla karşımıza çıkan modelde yapısı gereği Valkyrie’ye göre birkaç farklılık bulunuyor. Bunların başında kapıların -coupe modelinde olduğu gibi- üste doğru değil öne doğru açılması geliyor. Diğer farklılıklar ise tavanı çıkarılan araçta aerodinamiği sağlamak için şasi gibi alanlarda yapılan düzenlemelerden oluşuyor.

Performans anlamında ne sunduğuna gelecek olursak, Valkyrie Spider, tavanı çıkarıldığında saatte 330 kilometre hızı geçebiliyor. Karbon fiber tavanı yerine koyduğunuzda ise Valkyrie Spider, saatte 350 kilometre hızın ötesine geçebiliyor. Aerodinamik alanındaki değişikliklerin getirilerini saymazsak Valkyrie Spider, Valkyrie ile kağıt üzerinde aynı.

Tasarım anlamında da kardeşine oldukça benzeyen araç, pist modunda kullanıldığında 1400 kg değerinde sürtünme kuvveti ortaya çıkarıyor

Araçtan sadece 85 adet üretilecek ve 2022 yılının ikinci yarısında teslim edilecek. Fazla performanslı olmaları gibi sebepler bu araçların satmayacağını düşünmenize sebep olabilir fakat Valkyrie Spider, şimdiden talepleri aşmış durumda.

Aracın geliştiricileri, sadece çıkarılabilen bir karbon yapı görünse de arkasında büyük çalışmaların olduğunu vurguluyor. Sizlerin araç hakkındaki düşünceleri neler? Yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.