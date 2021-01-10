ASUS'un Z590 Serisine Ekleyeceği İki Yeni Anakartı Gözüktü

ASUS'un Z590 serisine ekleyeceği iki yeni anakartın görüntüleri Twitter'da paylaşıldı. Görüntüleri ortaya çıkan anakartlar ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial ve Maximus XIII HERO oldu.

ASUS'un Z590 serisine ekleyeceği yeni nesil ROG Maximus XIII ana kartları bugün ortaya çıktı. Intel'in Rocket Lake masaüstü işlemcilerine destek sunan anakartların görselleri Twitter'da "harukaze5719" isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Paylaşılan görsellerde ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial ve ROG Maximus XIII HERO anakartları yer alıyordu.

ASUS'un yeni anakartları, Intel Rocket Lake işlemcilerine olan desteğinin yanı sıra PCIe Gen 4.0 desteğine de yer verecek. Bugün görüntüleri paylaşılan anakart modelleri birbirinden farklı fiyatlara sahip olacak. Gelin yeni anakartların nasıl gözükeceğine ve bizlere neler sunacağına bakalım.

ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial:

Yeni ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial, şirketin Z590 anakart serisinin amiral gemisi modeli, dolayısıyla en pahalısı olacak. Bu model ile standart Extreme arasındaki temel fark yeni modelin hazır bir su soğutma bloğuna ev sahipliği yapacak olması. Anakart, işlemciye güç verecek 8 pinli bağlantıya ve dört DD4 DIMM yuvasına sahip olacak. Bunun yanı sıra anakart üzerinde iki M.2 yuvası ve 6 SATA III girişi bulunuyor.

ASUS ROG Maximus XIII HERO:

Diğer anakartımız olan ASUS ROG Maximus XIII HERO'ysa yaklaşık 400 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Wi-Fi desteğine sahip olan anakart, 8 pinli güç bağlantısına sahip olacak. Anakart üzerinde üç PCIe 4.0 yuvası, iki M.2 yuvası ve 6 SATA III girişi yer alacak. ASUS'un yeni anakartları yarın başlayacak CES etkinliğinde birkaç farklı anakartla birlikte tanıtılacak.