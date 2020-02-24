Fethi Çağıl, Atakan Kayalar İle İlgili Olarak Açıklama Yaptı

10 yaşındaki Atakan Kayalar, sosyal medyada yayınlanan videosunun ardından tüm ülkece tanınır hale gelmişti. Atakan Kayalar’ın videosunu Twitter’da ilk paylaşan isim olan Fethi Çağıl, bir açıklama yayınlayarak, Atakan Kayalar’ın videosuna gelen yorumlar nedeniyle ıstırap çektiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile Atakan Kayalar’ın Türkiye'nin gündemine oturmasını sağlayan spiker, moderatör ve yayın danışmanı Fethi Çağıl, videoyu paylaştıktan sonra yaşananlar ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Çağıl, Kayalar hakkında sosyal medyada yorum yapan insanlara çağrıda bulundu. Çağıl, “Bunu ilk paylaşan, viral olacak şekilde çok kişi tarafından izlenecek şekilde ona neden olan birisi olarak ızdırabımı ifade etmek istiyorum: Tüketmeyelim ne olur” dedi.

Fethi Çağıl, Atakan Kayalar'a yeni çıkan bir kitaba göz atmak için gittiği kitapçıda rastladığını söyledi. Çağıl, Jean-Jacques Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi kitabını okuduğunu söyleyen Kayalar’ın kendisinde şok etkisi yarattığını söyledi.

Atakan Kayalar ile yaklaşık 2 saat sohbet ettiğini açıklayan Çağıl, Kayalar’a bir kitap hediye etmek istediğinde çocuğun Kant’ın bir kitabını seçmesinden etkilendiğini, kendisinin de Kant’ın kitabının yanında uyku ile ilgili bir kitabı Kayalar’a hediye ettiğini açıkladı.

Sosyal medyada zaman zaman kitap okumayı teşvik etmek için paylaşımlar yaptığını bildiren Fethi Çağıl, Atakan’nın videosunu da aynı sebeple paylaştığını açıkladı. Kitap okuma konusunda farkındalık yaratmak isteyen Çağıl, Atakan'ın videosunu bu kadar fazla insana ulaşmasının kendisini de şaşırttığını söyledi.

Atakan Kayalar’ın videosunu paylaştıktan sonra sosyal medyada bu olayın kurgu olduğu yönünde yorumlar yapılması üzerinde Fethi Çağıl, paylaşımı silmeyi düşündüğünü de söyledi. Çağıl, “Olayın bu boyuta gelmesini de üzüldüm. Benim o paylaşımı yapmamdaki yegane amacım, sadece okuma konusunda farkındalık oluşturmaktı. Bu olay on yaşındaki bir çocuğun medyada, magazinsel olarak kullanılabileceğini, magazine malzeme yapılabileceğini de bana düşündürttü. Buna da çok üzüldüm ifade etmek isterim” dedi.

Atakan konusunda uyarılarda da bulunan Çağıl, insanları artık Atakan konusunda yorum yapmamaya çağırdı. Çağıl, “Bunu ilk paylaşan, viral olacak şekilde çok kişi tarafından izlenecek şekilde ona neden olan birisi olarak ızdırabımı ifade etmek istiyorum. Tüketmeyelim ne olur.” dedi.