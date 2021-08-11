Audi'nin 28 Ağustos'ta gerçekleşecek Chengu Motor Show'ta tanıtmaya hazırlandığı Audi Q5 E-Tron'un görüntüleri sızdırıldı. Tasarım konusunda Q4 E-Tron ile bir hayli benzerlik gösteren yeni Q5 E-Tron, elektrikli motor seçeneğinde 588 kilometre menzil sunuyor.

Alman otomobil devi Audi, bundan birkaç gün önce üzeri örtü kaplı yeni bir modelinin görüntülerini paylaşmıştı. Audi Q5 E-Tron adı verilen bu modelin örtüsünün normalde 28 Ağustos'ta başlayacak Chengdu Auto Show'da kaldırılması bekleniyordu ancak aracın detaylı fotoğrafları, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan (MIIT) alınarak internete sızdırıldı.

Kuzeni Volkswagen ID.6 ile hemen hemen aynı boyutlara sahip yeni Q5 E-Tron'un tasarımı, özellikle farlara, stop lambalarına ve çamurluklara baktığımız zaman markanın bir diğer modeli Q4 ile epey benzerlik gösteriyor. Dilerseniz iki farklı motor seçeneği sunan ve bu yılın sonlarına doğru satışa çıkacak yeni Q5 E-Tron'un özelliklerine daha yakından bakalım.

Audi Q5 E-Tron'un iki farklı motor seçeneğine sahip olması bekleniyor

Yeni Audi Q5 E-Tron, Volkswagen'in elektrikli otomobiller için geliştirdiği MEB altyapısı üzerine inşa edilmiş ve aslında VW ID.6 ile bu kadar benzerlik göstermesinin en büyük sebeplerinden biri de bu. 4.876 milimetre uzunluğa sahip araç, Hyundai'nin elektrikli SUV'u Ioniq ile son derece yakın, 3 metrelik dingil mesafesine sahip.

Tam olarak kesinleşmese de Audi'nin Q5 E-Tron için iki farklı motor seçeneği sunması bekleniyor. 35 E-Tron olarak adlandırılan ilk model, arkadan itişli olmakla beraber 100 kilometreye 9,3 saniye civarında çıkması beklenen 177 beygir gücünde bir motora sahip. 50 E-Tron olarak adlandırılan ve markanın amiral gemisi niteliğinde olması beklenen bir diğer model ise hem önde hem de arkada iki farklı elektrikli motora sahip olacak. Dört çeker olan bu modelin motorları, ön aksta 107, arka aksta 201 beygir güç üretiyor.

Audi Q5 E-Tron'un iç dizaynına dair henüz bir görüntü paylaşılmamış. Aracın tüm özelliklerini, Avrupa pazarındaki çıkış tarihini ve satış fiyatını, 28 Ağustos'ta başlayacak Chengdu Auto Show'da hep birlikte öğreneceğiz.