Alman menşeili ünlü otomobil markası Audi, ürettiği spor ve lüks otomobiller ile günümüzde oldukça önemli bir konumda. Audi’nin sevilen modeli A5 Coupe'nin yenisini tanıtma vakti geldi. Bu yazımızda yeni Audi A5 Coupe'nin fiyat listesi ile birlikte tüm özelliklerine değiniyoruz.

Audi’nin oldukça popüler olan A5 Coupe modeli 2007 yılından beri üretilmeye devam ediyor. Cabriolet ve Sportback modellerinin yanında Coupe modeli de oldukça bilinir durumda. Yeni Audi A5’te birbirinden farklı kullanışlı özellik bulunuyor.

Genel itibariyle modern, lüks ve spor bir model olan yeni Audi A5 Coupe, başarılı dış tasarımı ve diğer tüm detaylarıyla ilgi çekmeyi başarıyor.

Tasarım: 9 farklı renk seçeneği

Dış tasarım:

Yeni Audi A5 Coupe, dış tasarım hususunda özellikle ön kısmı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oldukça agresif ve bir yandan sportif duran ön kısımda geniş hava girişleri, krom çıtalar ile kombine edildiğinde başarılı bir ön kısım tasarımı elde ediliyor. Aracın arka kısmı ise ön kısmın keskinliğine nazaran geniş ve yuvarlak bir tasarım barındırıyor. Difüzör üzerinde yatay bir alüminyum kaplama bulunuyor ve egzoz boruları da yamuk şekilde tasarlanmış. Renk seçeneklerinde ise opak ve metalik renkler dahil 9 farklı renk seçeneği yer alıyor.

İç tasarım:

Aracın iç tasarımında koltuk döşeme seçenekleri dikkat çekiyor. Koltuklar genellikle kumaş/deri kombinasyonu ile tasarlanmış durumda. Dilerseniz mikrofiber/deri kombinasyonunu S logolu veya logosuz olarak tercih edip koltuğu kişiselleştirebilirsiniz. Bunların dışında tamamen deri koltuk tipleri de mevcut. Araçta 3 kollu çok fonksiyonlu spor deri bir direksiyon bulunuyor. Yan eşik koruması da alüminyum kullanılarak tasarlanmış durumda. İç dizaynda da kahverengi işlemeler seçenekle eklenebiliyor veya değiştirilebiliyor. Aracın 450 litre bagaj hacmi bulunuyor.

Güvenlik: Pre Sense City ile yaya ve araçları tespit eden kamera

Lazer ışıklı matrix farlar:

Yeni Audi A5 Coupe modelinde lazer ışıklı Matrix LED farlar yer alıyor. Tasarım olarak da oldukça dikkat çeken farların güvenlik açısından da önemli olduğunu söylemek gerek. Audi lazer ışığı sayesinde yüksek hızlarda seyahat ederken LED farlar tamamlanıyor ve görme mesafesi iki katına kadar çıkabiliyor. Bu da sürüş güvenliği açısından önemli bir nokta.

Audi Pre Sense City güvenlik sistemi:

Audi tarafından geliştirilen şehir güvenliği sistemi Pre Sense City ile sürücünün şehir içindeki tehlikeleri algılaması kolaylaşıyor. Menzili 100 metreyi bulan ön cama monte edilmiş kamera yardımıyla yol taranır, araçlar ve yayalar tespit edilir. Bu sayede şehir için kullanımlarda yüksek güvenlik sağlanmış olur. Bunun dışında çarpışma tehlikesi gibi durumlarda sürücü, aldığı uyarılara rağmen frene basmadan araç tam fren yaparak çarpışmayı otomatik olarak engeller.40 km/h hıza kadar tam fren sağlayarak kazaları tamamen engelleyebilir.

Audi Pre Sense öngörücü güvenlik sistemi:

Opsiyonel olarak eklenebilen ve geliştirilebilen Audi Pre Sense öngörücü güvenlik sistemi ise olası bir tehlikeyi öngörür ve tehlike gerçekleşmeden gerekli müdahaleleri yapar. Sistemde güçlü frenleme veya savrulma gibi durumlar tespit edilirse kontrol ünitesi müdahalede bulunur. Camlar kapanır, emniyet kemerleri tersinir olarak gerilir, dörtlüler yakılır ve sunroof kapatılır. Bu sayede herhangi bir kaza durumunda alınabilecek hasar azaltılmış oluyor.

Şeritten ayrılma uyarısı:

Orijinal olarak Audi Side Assist olarak adlandırılan bu sistem sürücünün arkasında kalan trafiği inceleyerek herhangi tehlikeli bir şerit değiştirme durumunda sürücüyü uyarıyor. Uyarı ışıkları dikiz aynasında yer alıyor ve eğer sürücü sinyal kullanmadan şerit değiştirmeye kalkarsa bu ışıklar daha da belirginleşiyor. Ayrıca bu teknoloji 2010 yılında EuroNCAP tarafından ödüle layık görülmüş oldukça başarılı bir teknoloji durumunda.

Dur&Kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleme:

Hız sabitleme sayesinde araç güvenli bir şekilde 0-250 km/h hızları arasında istenen değerde veya öndeki araçla olan mesafeye göre hızlanıp yavaşlar. Sürücü isterse sisteme müdahale edip kişisel ayarlarını yapabilir. Bu sistem ayrıca diğer yapay zeka sistemleriyle birlikte çalışır ve aracın çevresindeki alanı sürekli tarayarak sürücüye yardımcı olur.

Konfor: Bel destekli ve masaj fonksiyonlu koltuklar

Sanal kokpit ve MMI dokunmatik ekran:

Yeni Audi A5 Coupe’de 10.1 inç büyüklüğünde MMI dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekranda navigasyon, Google Earth ve Amaxon Alexa entegrasyonu, telefon, müzik ve radyo gibi birçok multimedya ve sürüş yardımcısı uygulama bulunuyor. İsteğe bağlı eklenebilen sanal kokpit ile navigasyon ekranı kokpite aktarılabiliyor.

Audi Phone Box:

Opsiyonel olarak eklenebilen Phone Box ile araç içi telefon kullanımı çok daha kolaylaşıyor. Aracın içerisinde yüksek kalitede çağrı yapabilir veya kablosuz şarj avantajlarından yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda Audi Connect sistemi ile cep telefonunuzu bir araba anahtarı gibi kullanmanız mümkün.

Opsiyonel Dinamik Direksiyon Sistemi:

Audi A5 Coupe'de yer alan dinamik direksiyon sistemi, aracın hızına göre hassas bir şekilde direksiyon gücü ve oranını ayarlar. Audi Drive select modları arasında da geçiş yaparak dinamik, konfor, verimlilik vs. ayarlarıyla isteğiniz doğrultusunda bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Masaj fonksiyonlu koltuklar:

Oldukça rahat bir sürüş deneyimi için koltukların büyük önemli bulunuyor. Opsiyonel olarak aracın koltukları bel destekli ve masaj fonksiyonlu olarak donatılabiliyor. Audi A5 Coupe, pnömatik bel destekli ayarlı, elektrikli ayarlanabilir ve masaj fonksiyonlu koltukları ile sürücülere büyük bir konfor yaşatıyor.

Bang & Olufsen ses sistemi

Araç içinde müzik dinlemeyi ve telefonla konuşmayı seven sürücüler, kaliteli bir sistemi ile konforlarını arttırabiliyor. Audi’nin kullandığı Bang&Olufsen ses sistemi ile yüksek çözünürlükte 3 boyutlu kusursuz bir ses deneyimi sağlanabiliyor. Bu ses sistemi Audi tarafından belirtilen öne çıkan donanım özellikleri arasında yer alıyor ve konfigürasyona eklenebiliyor.

Audi A5 Coupe donanım paketleri:

Audi A5 Coupe Advanced

Audi A5 Coupe S Line

Aracın donanım paketlerinde iki adet sürüm bulunuyor. Bu sürümler farklı dekorlar sunuyor. Dış ve iç tasarımda farklılıklar görülüyor. Audi, motor seçimi yapmadan önce bu sürümler arasında bir dekor seviyesi tercihi yapmanızı istiyor. Sonrasında da ilgili paketin dizel veya benzinli yakıt tipine özel kendi motorları arasından seçim yapıyorsunuz. Dilerseniz advanced, dilerseniz S Line seçebilirsiniz. S line paketine özel iç tasarım da bulunmakta.

Audi A5 Coupe motor ve yakıt Tüketimleri

Araçta, yakıt tipine ve pakete göre değişen 4 farklı motor seçeneği bulunuyor. Advanced paketinde dizel yakıt tipi için Advanced 40 TDI quattro S Tronic; benzin yakıt tipinde ise Advanced 45 TFSI quattro S Tronic motoru yer alıyor. S line paketinde ise dizel yakıt tipinde S Line 40 TDI quattro S tronic; benzin yakıt tipinde S Line 45 TFSI quattro S tronic yer alıyor. Advanced ve S Line paketlerinin aynı yakıt tipine karşılık gelen motorları aynı özellikte. İşte motorların yakıt tüketimleri:

40 TDI quattro S Tronic (Advanced - Dizel / S Line - Dizel)

Ortalama (lt/100 km): 4,8-4,5

Şehir içi (lt/100 km): 5,6-5,4

Şehir dışı (lt/100 km): 4,3-4,9

45 TFSI quattro S tronic (Advanced - Benzin / S Line - Dizel)

Ortalama (lt/100 km): 7,1-7,0

Şehir içi (lt/100 km): 9,1

Şehir dışı (lt/100 km): 5,9-5,8

Audi A5 Coupe fiyatları:

A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic: 1.439.230 TL

A5 Coupe 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic: 1.418.875 TL

A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic: 1.520.945 TL

A5 Coupe 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic: 1.500.590 TL

(20 Aralık 2021 tarihinde geçerli olan fiyatlar)

Sizler için yeni Audi A5 Coupe’nin özelliklerine, fiyatlarına ve teknik detaylarına göz attık. Sizler yeni aracı ve fiyatını nasıl buldunuz? Değerli görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.