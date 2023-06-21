Avrupa'da 2023 yılında kaç adet sıfır otomobil satışı yapıldığı belli oldu. Türkiye, listenin altıncı sırasında yer aldı ve üstündeki rakibi İspanya'yı geçmek üzere. Ancak bu demek değil ki Türkiye ekonomisi İspanya'dan iyi...

Türkiye'de sıfır araba satışları rekor üstüne rekor kırarken Avrupa'da durum pek de böyle değil. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerini inceleyen EBS Danışmanlık, mayıs ayında Avrupa Birliği ülkeleri, EFTA ülkeleri ve Türkiye'yi kapsayan araştırmasına ilişkin sonuçları paylaştı. Yapılan araştırma, tüm Avrupa'da araç satışlarının mayıs ayında yüzde 20,82 yükselerek 1 milyon 208 bin 862'ye ulaştığını ortaya koydu. Türkiye'de ise mayıs ayı verileri yüzde 68,54 artış gösteriyordu.

Üstelik sadece mayıs ayı değil, 2023'ün tamamına baktığımızda da sonucun değişmediğini görüyoruz. Az önce saydığımız bölgelerde, 2023'ün tamamında yüzde 19,26 artışla 5 milyon 663 bin 667 adet otomobil satıldı. Türkiye'de ise bugüne kadar 340 bin 37 adet sıfır otomobil satışı gerçekleştirildi. Türkiye'deki satışlar, geçen yılın aynı döneminden yüzde 58,79 fazlaydı. Türkiye, bu rakamlara rağmen Avrupa'da en çok otomobilin satıldığı 6. ülke olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da en çok araç satışının yapıldığı ülkeler (Ocak-Mayıs 2023)

Ülke Satış sayısı Yıllık değişim Almanya 1.116.731 %10,19 Birleşik Krallık 772.454 %16,84 İtalya 702.263 %26,05 Fransa 698.929 %16,32 İspanya 404.337 %26,95 Türkiye 340.037 %58,79 Belçika 212.715 %32,47 Polonya 197.091 %14,04 Hollanda 161.229 %30,36 İsveç 112.380 -%4,84

Yukarıdaki tabloda da görülebileceği üzere, Avrupa'da en çok araba satışının gerçekleştiği ilk 10 ülkede, satışların en çok arttığı ülke, oransal bazda Türkiye. İsveç'te ise satışların yıllık olarak yüzde 4,84 düştüğüne tanıklık ediyoruz. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emre Özpeynirci, Türkiye'nin İspanya'yı geçebileceğini ima ediyor. Rakamlara baktığımızda, Türkiye ile İspanya arasındaki farkın 64.300 adet olduğunu, Türkiye'deki yıllık ivmenin İspanya'nın iki katından fazla olduğunu görüyoruz.

Böyle giderse Türkiye, İspanya'nın üzerine çıkabilir:

Mevcut veriler, İspanya'daki satış rakamları Türkiye'den fazla olsa da Türkiye'deki ivmenin birkaç ay sonra İspanya'daki satış rakamlarını geride bırakabileceğini ortaya koyuyor. Eğer EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan yıllık artış oranları değişmezse, bundan üç veya dört ay sonra Türkiye, İspanya'yı geçerek beşinci sırada yer almaya başlayabilir. Bu hesabı Türkiye ve İspanya'da şu ana kadarki araç satışlarına yıllık bazdaki değişimleri ekleyerek bulabilirsiniz. Oranlar sabit kalırsa, haziran ayı verileri açıklandığı zaman Türkiye ile İspanya arasındaki satış miktarı farkı 64.300'den 30.525 seviyelerine gerileyecek. Bir iki ay daha aynı durum yaşandığında Türkiye, İspanya'yı geride bırakacak.

Ancak bu demek değil ki Türkiye, İspanya'dan daha zengin!

Az önce anlattığımız veriler, Türkiye'nin İspanya'dan daha iyi bir ekonomiye sahip olduğunun düşünülmesine neden olabilir. Ancak böyle düşünmek büyük bir yanılgı olacaktır. Nedenini hemen anlatalım. Türkiye'nin nüfusu 84.78 milyon (2021). Elimizdeki mevcut verilere göre 2023 yılında Türkiye'de her bin kişiden sadece 4 tanesi sıfır otomobil satın alabildi. İspanya'nın nüfusu ise 47.42 milyon (2021). Buna göre, İspanya'da her bin kişiden 8 tanesi sıfır otomobil satın aldı. Yani İspanya, sıfır otomobil satın alım gücünde Türkiye'yi ikiye katladı...

Durumu şu şekilde de açıklayabiliriz; İspanya, Türkiye kadar yüksek nüfusa sahip olsaydı 404.337 değil, 808.674 araç satışı yapılacaktı ve Avrupa'da en çok araç satılan 2. ülke olacaktı. Türkiye, İspanya kadar düşük nüfusa sahip olsaydı ise 340.037 yerine 170.018 adet araç satıldığını görecektik ve araç satışında 8. sıraya gerileyecektik.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller için: