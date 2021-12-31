2021'de Başarısızlıkla Sonuçlanan Uzay Görevleri

Son yıllarda pek çok uzay şirketi uzayın derinliklerinde araştırmalar yapmak için çeşitli araştırma projeleri gerçekleştiriyor. Ancak bu projeler her zaman başarıyla sonuçlanmıyor. 2021 yılında gerçekleşmiş 10’dan fazla başarısız uzay görevini derledik.

2022 yılında gerçekleşmesi planlanan uzay görevlerini daha önce sizinle paylaşmıştık. Gelişen uzay teknolojileri uzay araştırmalarının önünü açmaya devam ediyor. Her yıl, uzay hakkında bilinmeyenlere bir adım daha yaklaşıyoruz.

Yeni araştırmaların önünü açan projeler her zaman başarılı olmuyor. Sadece 2021 yılında bile çeşitli gerekçelerle pek çok uzay görevi başarısız oldu. Yeni projelerin geliştirilmesinde en az başarılı uzay görevleri kadar etkili olan sonu hüsranla sonuçlanan uzay görevlerini bir araya getirdik. Yeni yılda tamamının başarıyla sonuçlanmasını temenni ettiğimiz yeni uzay görevlerine şahit olmadan önce gelin birlikte 2021’in talihsiz projelerine bakalım.

iSpace'in Hyperbola-1adlı roket arızalandı

Çinli uzay şirketi iSpace tarafından özel olarak inşa edilen Hyperbola-1 adlı roketin lansmanı 25 Temmuz 2019’da başarılı bir şekilde gerçekleşmişti. 1 Şubat 2021’de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde gerçekleşecek ikinci fırlatma girişimi başarısız oldu. Roket kalkış sırasında ortaya çıkan teknik bir aksaklıktan dolayı uzaya çıkamadı.

iSpace Hyperbola-1 roketi tekrar başarısız oldu

iSpace’in Hyperbola-1 roketi, 3 Ağustos’ta Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde yeniden bir test uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında anormal performans nedeniyle planlandığı gibi gerçekleşmedi. Roket, tekrar başarısız oldu.

ABD hipersonik füzesi 3 kez başarısız oldu

ABD Hava Kuvvetleri (USAF) için tasarlanan hipersonik füze AGM-183A, 5 Nisan 2021’de Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’nden prototip güçlendirme testi için fırlatıldı. Uçuş sırasında fırlatılmak üzere tasarlanmış olan sistem başarılı olamadı. B-52H Stratofortress taşıyıcı uçağına başarılı şekilde entegre edilemeyen füzenin uçuşu gerçekleşemedi. Uçak füze hala takılıyken kalkış alanına geri döndü. İlk denemenin ardından iki kez daha gerçekleşen fırlatma girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı.

Roket Laboratuvarı Elektron Güçlendiricisi başarısız oldu

Roket Laboratuvarı Elektron Güçlendiricisi, 15 Mayıs 2021’de gerçekleşen uçuşunun ilk dakikalarında yaşanan bir aksilik nedeniyle yörüngeye ulaşamadı. BlackSky şirketi için Spaceflight tarafından üretilen iki Dünya gözlem uydusu olay sırasında kayboldu.

Astra Space'in yörünge test uçuşu başarısız oldu

Havacılık ve uzay şirketi Astra Space, Alaska’nın Kodiak Adası’ndaki Pasifik Uzay Limanı Kompleksi’nde gerçekleşen iki aşamalı Fırlatma Aracı 0006’nın test uçuşunun 3. Dakikasında görülen anormallik nedeniyle uçuş sonlandırıldı. 28 Ağustos’ta gerçekleşen uçuşu başarısız olsa da şirketin araştırma ekibi sorunun çözümünü buldu ve 20 Kasım’da ilk kez yörüngeye ulaşmayı başardı.

Hindistan'ın Jeosenkronize Uydu Fırlatma Aracı Arızalandı

Yeni bir Dünya gözlem uydusu olan Hint Jeosenkronize Uydu Fırlatma Aracı, teknik aksaklıktan dolayı başarılı bir uçuş gerçekleştiremedi. Hindistan’daki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nde gerçeşleşen uçuş, roketin üçüncü aşamasının beklendiği gibi ateşlenmemesi nedeniyle amaçlandığı gibi sonuçlanmadı.

Firefly Aerospace'in ilk Alpha roketi havada patladı

Firefly Aerospace’in Alpha roketi, şirketin ilk yörüngesel test uçuşu için 2 Eylül’de fırlatıldı. Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalanan roketin birkaç dakikalık uçuşundan sonra anormallik gözlendi. İki aşamalı bir sorun yaşayan Alpha roketi, havada adeta ateş topuna döndü.

Çin'in Uzun Yürüyüş roketinin uçuşunda uydu arızası yaşandı

Çin’in uzun yürüyüş 3B roketi Long March, 27 Eylül’de Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Shiyan-10 adlı uydu uçuştan sonra kayboldu. Her ne kadar başarılı bir uçuş gerçekleşse de uzay görevi başarıyla tamamlanamadı.

Güney Kore'nin ilk roketi Nuri ile gerçekleştirdiği proje başarısız oldu

Güney Kore’nin Nuri adlı roketinin 21 Ekim’de gerçekleşen uçuşu oldukça başarılı başladı. Ancak roketin yükü yörüngeye ulaşamadı. Görev sırasında hedeflenen yörüngeye bir yük yeleştirilemese de, roket uçuşu başarıyla tamamladı.

Kosmos 2551 arızalandı ve düştü

Rus casus uydusu Kosmos 2551, 9 Eylül’de başarılı bir şekilde fırlatıldı fakat yörüngeye yerleşmeyi başaramadı. Uçuştan günler sonra 20 Ekim’de Dünya’ya geri döndü.

Expace Kuaizhou 1A başarısız oldu

Çinli şirket Expace tarafından üretilen Kuaizhou 1A, 14 Aralık’ta Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Ancak roket anormal bir şekilde uçtu ve fırlatma görevi başarısızlıkla sonuçlandı.