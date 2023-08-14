Sabah gazetesinin paylaştığı bilgilere göre arabesk sanatçısı Azer Bülbül'ün filmi için çalışmalara başlandı.

Türkiye’de sinema sektörü son zamanlarda tıpkı dünyada olduğu gibi önemli kişiliklere odaklanmaya başladı. Müslüm Gürses ve Barış Akarsu gibi isimlerin ardından geçtiğimiz günlerde Cem Karaca’nın filmi de resmen duyurulurken bugün, bir önemli isimden daha haber geldi.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan’ın paylaştığı bilgilere göre arabesk müziğin en büyük temsilcilerinden Azer Bülbül’ün filmi için çalışmalar başladı. Ağıt ve Zordayım gibi şarkılarıyla bugün milyonlar tarafından dinlenmeye devam eden Bülbül’ü canlandırması için iki ünlü oyuncuya da teklif götürüldü.

Azer Bülbül’ü canlandırması için teklif götürülen isimler:

Karahan’ın ulaştığı bilgilere göre filmde Azer Bülbül’ü canlandırması için teklif götürülen isimler Kıvanç Tatlıtuğ ve Cihangir Ceyhan oldu. Filmin “Müslüm” gibi bir etki yaratması beklenirken henüz yapım ekibi ve oyuncu kadrosu hakkında bir detay paylaşılmadı.

Cihangir Ceyhan, haberin ardından manidar bir paylaşım yaptı:

Film çalışmaları haberinin ardından teklif götürüldüğü bildirilen oyuncu Cihangir Ceyhan, 2017 yılındaki paylaşımını Instagram’da hikâyelerinden paylaştı. Bülbül’ü canlandıracak oyuncu henüz resmen açıklanmasa da bu paylaşım, bir ipucu taşıyor olabilir.