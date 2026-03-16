Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Turkcell Hisseleri Azercell’e mi Satılıyor? Azercell Nedir, Ne İş Yapar?

İddialara göre, Türkiye Varlık Fonu’nun Turkcell’deki hisselerinin Azercell’e satılabilir. Peki Azercell nedir, ne iş yapar?

Turkcell Hisseleri Azercell’e mi Satılıyor? Azercell Nedir, Ne İş Yapar?
Deniz Şen Deniz Şen /

Turkcell hakkında ortaya atılan bir iddiaya göre, Türkiye Varlık Fonu’nun şirketteki hisselerinin Azerbaycan merkezli Azercell’e satılması gündemde. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da konuyu Meclis’e taşıyarak, Turkcell gibi kritik bir şirkete ilişkin bu iddiaların net şekilde açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Peki adı geçen Azercell nedir? Azerbaycan merkezli bir telekomünikasyon şirketi olan Azercell, ülkedeki en büyük mobil operatörlerden biri olarak mobil iletişim ve internet hizmetleri sunuyor.

Azercell nedir, ne iş yapar?

a1

Azercell, Azerbaycan merkezli bir mobil telekomünikasyon şirketidir. 1996'da kurulan şirket, mobil telefon hizmetleri, yüksek hızlı internet ve çeşitli dijital çözümler sunarak ülkedeki telekomünikasyon altyapısının gelişmesinde kritik bir rol üstlenmiştir. Azerbaycan telekomünikasyon pazarında önemli bir paya sahip olan Azercell, özellikle geniş kapsama alanı ve hızlı mobil veri hizmetleriyle bilinir. Ülkedeki mobil kullanıcıların büyük bir bölümü Azercell altyapısını kullanmaktadır.

Yıllar içinde teknolojik yatırımlarını artıran Azercell, özellikle 4G ve mobil veri hizmetleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştır. Bugün şirket, yalnızca bir mobil operatör değil; aynı zamanda dijital servisler, fintech çözümleri ve yenilikçi iletişim teknolojileri geliştiren bir teknoloji şirketi olarak konumlanmaktadır.

Azercell ne zaman kuruldu?

a2

Azercell, 1996 yılında Azerbaycan’da kurulmuştur. Şirketin kuruluşu, ülkede mobil iletişimin yaygınlaşmaya başladığı döneme denk gelir.

Kurulduğu ilk yıllarda GSM teknolojisiyle hizmet veren şirket, zamanla teknolojisini geliştirerek 3G ve 4G altyapılarını devreye almıştır. Böylece Azerbaycan’da mobil internet kullanımının yaygınlaşmasına önemli katkı sağlamıştır.

Peki Azercell hangi hizmetleri sunuyor?

  • Mobil telefon hatları ve konuşma paketleri
  • Mobil internet ve veri paketleri
  • Kurumsal iletişim çözümleri
  • Dijital ödeme ve mobil servisler
  • Uluslararası dolaşım (roaming) hizmetleri
Turkcell

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Hayatını Kaybeden Kıymetli Tarihçimiz İlber Ortaylı'nın Yazdığı Tüm Kitaplar ve Önerdiği Eserler

Hayatını Kaybeden Kıymetli Tarihçimiz İlber Ortaylı'nın Yazdığı Tüm Kitaplar ve Önerdiği Eserler

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?

Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?

Google Haritalar'a Son 10 Yılın En Büyük Güncellemesi Geldi: İşte Yeni "Sürükleyici Navigasyon" Özelliği!

Google Haritalar'a Son 10 Yılın En Büyük Güncellemesi Geldi: İşte Yeni "Sürükleyici Navigasyon" Özelliği!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com