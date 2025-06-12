Bir grup bilim insanı, esas amacı badminton oynamak olan bir robot geliştirmeyi başardı. 5 yıllık çalışmanın ürünü olan robot, yapay zekâ destekli yazılımı ile insanlar gibi badminton oynayabiliyor.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zurich) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, dikkat çeken bir işe imza attılar. Yapay zekâ destekli bir algoritma tasarlayan ve bu algoritmayı bir robota entegre eden bilim insanları, esas amacı badminton oynamak olan bir robot üretmeyi başardılar. İşte bu ilginç projenin detayları...

Robot teknolojileri son dönemlerde çok önemli gelişmelere ev sahipliği yapıyorlar. Bir yandan Tesla, diğer yandan Atlas gibi firmalar, doğal ve gerçekçi robotları ile gündeme bomba gibi düşmeyi başardılar. İşte İsviçre'de üretilen robot, teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor olması nedeniyle oldukça önemli.

Badminton oynamak için tasarlanan robot işte böyle görünüyor

Robot bilimleri üzerine çalışan Yuntao Ma ve ekibi, badminton oynayabilen robot için oldukça kapsamlı bir çalışma yaptılar. Robotun kendisini yine ETH Zurich bünyesinde robot üretimi yapan bir yan kuruluşa tasarlatan bilim insanları, yapay zekâ destekli algoritmanın eğitimi için de sanal bir dünya tasarladılar. Yazılım, robotun raket tutan mekanik kolunun nasıl çalışması gerektiğini adım adım öğrendi. İşin sonunda da tıpkı bir insan atikliğinde badminton oynayabilen bir robot ortaya çıkmış oldu. Yuntao Ma, bu proje için 5 yıldır çalıştıklarını açıkladı.

Burada dikkat çekmemiz gereken bir husus var. Bizim birkaç satırda anlattığımız işlemler, gerçekte o kadar da kolay değildi. Çünkü ortalama bir insan, görsel uyaranlara 0,2 ila 0,25 saniyede tepki veriyordu ve robotun da bu seviyeye gelmesi gerekiyordu. Ayrıca sanal dünya, oyunu bir insan kadar dengesiz oynamıyordu. Neyse ki bilim insanları, yıllar süren çalışmalarla bu sorunları çözmeyi başardılar.

Badminton oynayan robotun yeteneklerini aşağıdan izleyebilirsiniz