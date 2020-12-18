Bazı Ürünlerde ve Taşıt Kredilerinde Vade Sayısı Düşürüldü

BDDK, bazı alışveriş kalemlerindeki maksimum taksit sayılarını düşürdü. Yapılan düzenlemeyle birlikte elektronik eşyalar, ziynet eşyaları, mobilya alımlarında yapılabilen maksimum taksit sayısı azaltılmış oldu. Ayrıca taşıt kredilerinin maksimum vade süresi de düşürüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı tüketicilerin hiç de hoşuna gitmeyeceği tahmin edilen yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Uzun zamandır tartışılan bir konu olan "taksitlerde" yeni bir düzenleme hayata geçiren kurum, çeşitli alanlarda uygulanabilen maksimum taksit sayısını düşürdü. Ayrıca taşıt kredilerinde de vade süresi düşürüldü.

BDDK tarafından yapılan açıklamalara göre taksit sayısı düşürülen ürün grupları arasında, elektronik eşya, ziynet eşyaları ve mobilya bulunuyor. Yapılan düzenlemelerin bugün itibarıyla uygulanmaya başlanması bekleniyor. Peki yeni düzenleme neler içeriyor? Tüketiciler, yeni bir ürün alırken kaç taksit yapabilecekler?

Elektronik eşya alımlarında maksimum dört taksit yapılabilecek

BDDK'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşlar, fiyatı 3.500 TL'ye kadar elektronik eşya alırken en fazla 4 taksit yapabilecekler. Böylece daha önceden maksimum 6 olabilen taksit sayısı, iki ay düşürülmüş oldu. Ayrıca bugüne kadar 8 aya kadar taksitle alınabilen ziynet eşyaları, artık en fazla 6 ay taksitle alınabilecek. Kuyumculuk sektöründe basılı ve külçe altın ise böyle bir sınırlandırma yapılmadı.

BDDK'nın yeni düzenlemesine göre 18 aya kadar taksitle satın alınabilen mobilya ürünleri, bundan sonra en fazla 12 ay taksitle satın alınabilecek. Ayrıca yine 18 aya kadar taksitle satın alınabilen elektrikli eşyalar da bundan sonra maksimum 12 taksitle satın alınabilecek.

Taşıt kredilerinde vade sayısı düşürüldü

Fatura bedeli 300 bin TL ve üzerinde olan araçlar için kullandırılabilen kredi, bugüne dek 48 ay vade ile sınırlıydı. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu süre, 36 aya düşürüldü. Benzer bir şekilde, fatura bedeli 750 bin TL'nin üzerinde olan araçlar için uygulanan 48 ay vade imkanı, yeni düzenlemeyle 24 aya düşürüldü. Tüm bunlara ek olarak taşıt teminatlı kredilerin vade sınırı, 36 aya düşürüldü.

BDDK tarafından konuyla ilgili olarak paylaşılan açıklama şu şekilde:

"Kurulun 17.12.2020 tarihli toplantısında, 17.12.2020 tarih ve 24049440- 045.01[12,4/5]-E.18730 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda



Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı

Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,



Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya,



Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine,



Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının

Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,



Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,

Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine,



Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."