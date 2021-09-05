TCDD Tepki Çeken Yorum Hakkında Soruşturma Başlattı

Cumartesi günü Tekirdağ’da 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı tren kazasına yönelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görevli olan bir makinist sosyal medyada "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunu yaptı. TCDD, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya her ne kadar fayda sağlamak, bilgi edinmek, sosyal olmak, vakit geçirmek gibi amaçlarla kullandığımız; bize bir şeyler katan, saygı duyabileceğimiz, sevebileceğimiz insanlarla karşılaştığımız bir ortam olsa da, bazen bazı “ayarsız” insanların toplum olarak üzüldüğümüz olaylar üzerinden sinirlerimizin ayarlarını oynattığı durumlarla da karşılaşabiliyoruz.

Tekirdağ’da yük treninin minibüse çarpmasıyla gerçekleşen elim kazada hayatını kaybeden insanların ardından toplum olarak üzüldüğümüz sıralarda, bir makinistin olay üzerinden yaptığı yorum tepkilere yol açtı. M.A.K isimli şahıs, kaza haberinin altına "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunu yaptı.

TCDD soruşturma başlattı:

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde cumartesi günü saat 08.00 saatlerinde, Edirne’den Çerkezköy yönüne doğru giden yük treni, hemzemin geçite giren servis minibüsüne çarptı. Bir süre trenin önünde sürüklenen minibüsteki 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. TCDD’de görevli bir makinist, internette paylaşılan kaza haberinin altına yaptığı yorumda "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" ifadelerine yer verdi. Kendisini "Böyle yorumlar yaparak tepki toplama kardeşim" şeklinde uyaran bir sosyal medya kullanıcısına ise “önemli değil” yanıtını verdi. TCDD, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.