Fallout 76’nın 2020'deki Sezonları Ücretsiz Olacak

Geçen hafta yaptığı açıklama yanlış anlaşılmalara sebep olan Bethesda, yeni sistem ve ücretler hakkında yeniden açıklama yaptı. Firma ayrıca yaşanan karışıklıktan dolayı kullanıcılarından özür diledi.

Bethesda, geçtiğimiz hafta Fallout 76'ya yeni ilerleme özellikleri, rütbeler ve ödüller kazandıracak 'Season Pass' tarzı bir sistemin önümüzdeki yaz geleceğini duyurmuştu. Geçen hafta Bethesda tarafından yapılan duyuruda geçen bazı ifadeler, oyuncular tarafından bu sistem için ödeme yapılması gerekeceği şeklinde yorumlandı.

Yapılan açıklamada, “Ücretsiz olarak Yaz Mevsimi açılışımızın bir parçası olun” ifadesi yer almıştı ancak Fallout 76’nın yol haritası; Yaz, Sonbahar ve Kış mevsimlerinin olduğunu ortaya koymuştu. Bazı oyuncular, bu ifadenin Sonbahar ve Kış mevsimlerinin ücretsiz olmayabileceği anlamına gelebileceğini iddia etti.

Bethesda’nın bugün yaptığı açıklamada tüm mevsimlerin herkes için ücretsiz olduğu bildirildi:

Oyuncular, “Basit bir açıklama yaparak oluşan karışıklığı gidermek altı gün sürmemeli” yorumunda bulundular ancak gelen açıklama sayesinde ilerleme özellikleri, rütbeler ve ödüller kazandıracak mevsime dayalı sistemin Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere tüm mevsimlerinin ücretsiz olarak oynanabileceği kesinleşmiş oldu.

Oyuncular, yeni sistem için para ödemeyecek olsalar da oyun içerisindeki öge fiyatlarında hâlâ bir değişiklik yok. Bazı Fallout 76 oyuncuları, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle tuvalet kâğıdı stoklamaya başladı. Oyuncular, sadece tuvalet kâğıdı toplamakla kalmıyor; onları vitrinlerde sergiliyorlar. Oyuna otomatların gelmesinden bu yana oyuncular ziyaretçilere ürün satabiliyor ve kendi fiyatlarını belirleyebiliyorlar.

Fallout 76'da tuvalet kağıdının değeri 25.000 kapağa kadar yükseldi. Bazı oyuncularsa nispeten makul bir fiyat sunarak bunu 500 kapak karşılığında satıyor. Tuvalet kağıdının değerindeki artış şaka yollu olarak yapılsa da oyuncular bu fahiş fiyatları ödüyor. Oyundaki sistemin ‘gerçek para’ karşılığıysa yok. Bethesda, oyunu bir süre için ücretsiz erişime açarak koronavirüs günlerinde evlerinden çıkmayan oyuncuları mutlu etmişti.