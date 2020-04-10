Sürekli yeni vaka ve ölüm sayılarıyla gündem olan koronavirüs, son olarak iyileşen sayısında önemli bir sınırı aştı. Ülkelerin yaptığı yeni açıklamaların ardından virüsten tamamen kurtulanların sayısı 241.201 oldu.

Tüm dünyada durdurulamaz bir hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, çok kısa bir sürede 1,5 milyon vakayı geçti. Çok hızlı bir şekilde yayılan virüs, vaka sayısı kadar ölüm sayısıyla da konuşuluyor. Toplamda 94.807 kişinin ölümüne neden olan virüsten sadece kötü haberler de gelmiyor. Bugün yapılan yeni açıklamalarla birlikte iyileşen sayısında da olumlu bir artış olduğu gözlemlendi.

Resmi olarak virüse yakalanan kişilerden 351.201’i tamamen iyileşmiş durumda. Virüse yakalanıp belirti göstermeyen insanları düşündüğümüzde ise bu oranın çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

En fazla iyileşen insan sayısı Çin’de

Koronavirüsle olan savaşı kazanmış ülkelerden biri olarak gözüken Çin’de, aradan geçen 4 aylık süreçte virüs tamamen kontrol altına alınmış görünüyor. Toplamda 82.833 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildiren Çin, bu kişilerden 77.679’unun iyileştiğini açıkladı. 3.339’unun hayatını kaybettiği düşünüldüğünde, ülkede hala koronavirüs hastası olan 1.865 kişi bulunuyor.

Çin’den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkelere baktığımızda, bizleri 52.165 iyileşen hasta sayısıyla İspanya karşılıyor. İspanya’yı ise sırasıyla Almanya, İran ve İtalya takip ediyor.

Ülkemizde son durum ne?

Son dönemde ülkemizde de iyileşen sayısında bir artış gözüküyor. 42.282 vakayla en çok vakanın görüldüğü 9. ülke olan Türkiye, bu süreçte 908 kişiyi kaybetti. 2.142 vatandaşımız ise tamamen iyileşti. Önümüzdeki günlerde daha fazla vatandaşımızın iyileşmesi bekleniyor.